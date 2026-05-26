Poder Ejecutivo envió venia al Parlamento para que ingresen al país seis marines de Estados Unidos

El Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Defensa, envió al Parlamento un pedido de autorización para que una delegación de seis militares del Cuerpo de Marines de Estados Unidos puedan ingresar al país entre el 13 y el 17 de julio de este año.

Según el mensaje que la cartera de Defensa envió a la presidenta de la Asamblea General Carolina Cosse, el ingreso de los efectivos militares responde "al cumplimiento de las tareas de intercambio previstas" este año, en lo que fue un acuerdo del año 2024 entre el Comando de Infantería de la Marina (COMIM) de la Armada Nacional y el grupo de marines estadounidenses.

En dicho acuerdo, denominado "anual Staff Planner Working Group", se establecían tres encuentros proyectados para este año, pero tras "razones de agenda", las autoridades consideraron conveniente realizar una sola visita.

Por otro lado, las actividades serán realizadas en el ámbito académico, por lo que el ingreso del cuerpo de marines al país será sin armamento.

El antecedente de los marines que entraron al país sin venia del Senado

A principios de setiembre del 2025, se conoció que un grupo de infantes de la Marina de Estados Unidos ingresó al país y realizó ejercicios militares sin la autorización del Parlamento.

El 3 de setiembre de ese año, la Embajada de Estados Unidos en Uruguay compartió fotos del intercambio que tuvo lugar el 14 de agosto. Según detalló la embajada, infantes de la Marina de Estados Unidos y Uruguay "realizaron un intercambio enfocado en operaciones con embarcaciones semirrígidas, procedimientos de señalización y sesiones de entrenamiento".

🔸 Infantes de Marina de Estados Unidos 🇺🇸 y Uruguay 🇺🇾 realizaron un intercambio enfocado en operaciones con embarcaciones semirrígidas, procedimientos de señalización y sesiones de entrenamiento. El intercambio fortaleció las capacidades marítimas bilaterales y reforzó los… pic.twitter.com/bOKnCEUvYw — U.S. Embassy Uruguay (@usembassyMVD) September 3, 2025

Tras esto, el senador nacionalista y exministro de Defensa, Javier García, solicitó que se convoque de forma urgente al Parlamento a las autoridades de dicha cartera. Además, el Pit-Cnt había emitido un comunicado en rechazo al ingreso del mencionado personal militar. En ese sentido, el mensaje de la central sindical sostenía que "la inobservancia de los criterios de habilitación para el ingreso de militares extranjeros al país es absolutamente perjudicial".

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, justificó que el ingreso de marines estadounidenses a territorio uruguayo fue para realizar un "intercambio de tipo académico" para el que, se interpretó, no hace falta pedir autorización al Senado.