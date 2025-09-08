Piden convocar a autoridades de Defensa por marines de EE.UU. que entrenaron en Uruguay sin venia del Senado

Redacción El País

El senador nacionalista y exministro de Defensa, Javier García, solicitó que se convoque de forma urgente a las autoridades actuales de dicha cartera tras conocerse que marines estadounidenses realizaron ejercicios militares en Uruguay sin la autorización del Senado.

Días atrás, la Embajada de Estados Unidos en Uruguay compartió fotos del intercambio que tuvo lugar el 14 de agosto. Según detalló la embajada, infantes de la Marina de Estados Unidos y Uruguay "realizaron un intercambio enfocado en operaciones con embarcaciones semirrígidas, procedimientos de señalización y sesiones de entrenamiento".

🔸 Infantes de Marina de Estados Unidos 🇺🇸 y Uruguay 🇺🇾 realizaron un intercambio enfocado en operaciones con embarcaciones semirrígidas, procedimientos de señalización y sesiones de entrenamiento. El intercambio fortaleció las capacidades marítimas bilaterales y reforzó los… pic.twitter.com/bOKnCEUvYw — U.S. Embassy Uruguay (@usembassyMVD) September 3, 2025

Este lunes, García comunicó en su cuenta de X que solicitó la convocatoria urgente a autoridades del Ministerio de Defensa al Parlamento "por el ingreso sin venia del Senado de marines de EE.UU. a ejercicios militares en nuestro país".

"El intercambio con ejércitos extranjeros es muy importante para la formación, pero siempre debe ser con conocimiento y autorización previa del Senado", escribió el ex ministro.

"Estos mismos ejercicios que se han hecho anteriormente, siendo yo ministro de Defensa, el Frente Amplio los votaba en contra", agregó García posteriormente en rueda de prensa.