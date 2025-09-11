Lazo sostuvo que marines de EE.UU. participaron en Uruguay de un "intercambio de tipo académico" y sin armas

Redacción El País

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, justificó este jueves que el ingreso de marines estadounidenses a territorio uruguayo fue para realizar un "intercambio de tipo académico" para el que, se interpretó, no hace falta pedir autorización al Senado.

La respuesta de la ministra se dio en rueda de prensa, días después de que el senador nacionalista y exministro de Defensa, Javier García, solicitara convocar de forma urgente a las autoridades al Parlamento, bajo el entendido de que "el intercambio con ejércitos extranjeros siempre debe ser con conocimiento y autorización previa del Senado".

Lazo explicó que este tipo de intercambio sin armamento "es usual, no solamente con Estados Unidos, si no con otros países también". Informó que en este caso en particular había sido pautado durante la administración anterior, por lo que sugirió que el senador García, entonces ministro, ya debería estar al tanto: "Este calendario comienza en 2021 y este intercambio ya estaba estipulado".

A juicio de la administración actual, este tipo de intercambio "no requería" la autorización del Parlamento. Sobre este punto, Lazo recordó que el Frente Amplio, siendo oposición, había presentado un proyecto de ley para definir "un poco más claro" los casos en los que se requiere pedir la venia del Senado.

Militares detenidos por presunta violación

Por otro lado, Lazo fue consultada por la detención de tres militares que son investigados por una presunta violación en un descampado de Paso Carrasco, lo que definió como un caso "terrible".

"¿Qué quiere que le diga? Cuando estas cosas suceden, más allá de que hay que demostrarlo desde el punto de vista de la Justicia, nos habla de una sociedad que está teniendo problemas de violencia", sostuvo.

En las próximas horas se definirá la situación judicial de los tres militares de 19, 23 y 27 años que fueron capturados por funcionarios de la seccional 26 y de la Guardia Republicana pasada la medianoche del miércoles, cuando diferentes personas reportaron que habían oído gritos de una mujer.

La víctima, de 19 años, denunció haber sido abusada sexualmente por ellos, mientras que los investigados afirmaron que tuvieron relaciones consentidas.

Lazo informó que los tres militares siguen privados de su libertad y que el caso se está investigando.

Desde Fiscalía comunicaron este jueves que el fiscal a cargo, Fernando Valerio, trabaja en reunir evidencia objetiva como para formalizar la investigación en las próximas horas.