Oposición dispuesta a estudiar proyecto del FA para regular monoambientes; esperan comparecencia de organismos

La oposición se mostró abierta a evaluar el proyecto del Frente Amplio que impulsa volver exigir un mínimo de 35 metros cuadrados para aquellas viviendas que son construidas con los beneficios tributarios a los que se accede a través de la Ley de Vivienda Promovida. La iniciativa fue presentada por el senador Gustavo González, y se estudia en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

La semana pasada, legisladores de la oposición dieron su visión al respecto para avanzar en el proyecto, luego de una explicación del dirigente socialista. González aclaró que “lo que se plantea no es eliminar los monoambientes”, según consta en la versión taquigráfica.

“Si la industria de la construcción quiere hacer monoambientes, que los haga, pero sin exoneraciones de todo tipo. Menciono esto porque en el debate se sostiene que se quiere destruir al monoambiente. No, si quieren hacer un monoambiente, que lo hagan, pero el Estado no lo puede promover”, dijo.

Tabaré Viera, senador del Partido Colorado, manifestó que “está muy bien planteado el argumento y que es básico el tema de la calidad de vida de la gente”.

“La propuesta es de recibo y la vamos a estudiar con nuestros asesores, vamos a hacer consultas en el partido y, además, tenemos que recibir a las delegaciones planteadas”, sostuvo, y agregó que, tras las comparecencias de algunos organismos, formarán “una posición definitiva”.

Por su lado, el senador blanco José Luis Falero destacó la importancia de contar con las delegaciones para “tener un panorama claro”, pero no se mostró contrario al proyecto. Sin embargo, sí planteó la necesidad de “tener datos precisos de lo que ha acontecido desde 2021 a la fecha en lo que hace a la construcción de monoambientes”.

“Son temas que debemos poner a consideración. No tengo dudas de que el senador González tiene la información, pero me parece que son elementos claves porque, si esto se aprueba mañana, necesitamos fundamentos para poder defenderlo. De lo contrario, estaríamos cometiendo —por lo menos nosotros— un error, y más cuando fue nuestro gobierno de coalición quien lo impulsó. En lo personal —entiéndanme—, necesito tener elementos para decir que, si bien lo impulsamos nosotros, entendemos que el resultado no fue el esperado”, explicó, en referencia a la inclusión de los monoambientes en la Ley de Vivienda Promovida.

Falero aseguró que, que insistió en no marcar una posición a priori, afirmó que “ojalá se pueda llegar a la conclusión de que la propuesta del senador González tiene fundamentos lógicos como para modificar lo que se hizo”.

Entre las delegaciones que la comisión resolvió invitar, se incluye al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Cámara de la Construcción, la Cámara Inmobiliaria, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República (Udelar).

En la exposición de motivos del proyecto, se asegura que “propiciar y promover como política pública de Estado una tipología con destino vivienda con dimensión de 25 metros cuadrados de superficie para que las personas que lo habitan desarrollen gran parte de su vida es muy cuestionable”.

“El régimen legal vigente en la materia que autoriza la construcción para una modalidad o tipología de vivienda una superficie de construcción mínima de 25 metros cuadrados, afecta la calidad de vida de las personas, especialmente, a la población más vulnerable (personas con menores recursos o ingresos mínimos, mujeres, personas migrantes, personas con discapacidad)”, sostiene.

Asimismo, la bancada oficialista puntualiza que el Estado, “a través proyectos y actividades promovidas, realiza renuncias fiscales muy importantes anuales que implican un esfuerzo de toda la sociedad y que no redunda en un desarrollo de bienestar locativo y de salud física y mental de las personas”.