Reapareció Evangelina Carrozzo a 20 años de protestar contra las papeleras en una cumbre: a qué se dedica hoy
La activista concedió una nota en la que recordó aquel día que logró burlar la seguridad de 58 presidentes en una cumbre en Viena para mostrar un cartel contra las pasteras que se instalaban en Fray Bentos.
Mayo de 2006. Viena. Una joven de 25 años logra lo imposible: vulnerar la seguridad de 58 jefes de Estado para poner el conflicto por las papeleras de Fray Bentos en el mapa mundial. La entonces reina del carnaval de Gualeguaychú desfiló frente a los presidentes al momento de su foto grupal luciendo un traje de carnaval que dejaba ver su figura y con un cartel en alto que pedía "basta de papeleras contaminantes", con la bandera de Argentina y Uruguay. Hoy, dos décadas después de aquel episodio que marcó la agenda diplomática de ambos países, Evangelina Carrozzo recuerda el momento "con emoción".
En diálogo con Revista Gente, a la activista casi se le quiebra la voz el mencionar el episodio. “Siempre será una anécdota hermosa, una de las más importantes de mi vida y que quedó registrada en la historia. Siempre me voy a sentir orgullosa de defender esta causa tan noble que hasta el día de hoy nos sigue doliendo a los gualeguaychuenses”, expresa.
Con aquel gesto, Carrozzo se transformó en la cara farandulera del conflicto diplomático y social que había enfrentado a Uruguay y Argentina desde 2003 por la instalación de plantas de celulosa a orillas del Río Uruguay. Y aun hoy, la exreina del carnaval afirma que la instalación de las pasteras sigue siendo "un dolor grande" para su ciudad. "Gualeguaychú siempre va a estar de pie, del lado de la vida, del bienestar y de nuestros derechos que son, por ejemplo, los recursos naturales”, ratifica, y remarca que "la gente de Gualeguaychú sigue pensando y sintiendo lo mismo”.
Pero, ¿qué fue de la vida de la chica que encandiló a Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner en medio del conflicto entre ambos gobiernos? El presente de Carrozzo es radicalmente distinto al de entonces. Tras alejarse de la vorágine televisiva, se volcó al estudio y nada menos que a la política.
Evangelina es consultora psicológica especializada en gerontología e investigación cognitiva. Según cuenta, en 2023 fue convocada por el intendente de Gualeguaychú para formar parte de su gabinete y desde entonces se desempeña como la responsable del área de adultos mayores de la municipalidad.
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