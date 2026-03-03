Noche de Fallos 2026: la última etapa de la Liguilla en el Teatro de Verano y quiénes son favoritos a ganar

Afectado por las lluvias y surcado por un duelo, el Concurso de Carnaval llega hoy a su desenlace con tres actuaciones que le darán paso a la Noche de Fallos, la velada carnavalera más esperada.

A partir de las 20.30, el Teatro de Verano recibirá la actividad de la tercera etapa de la Liguilla, que había sido pospuesta por mal tiempo. La revista Tabú, vigente campeona de la categoría, abrirá la jornada. La murga Queso Magro subirá al escenario a segunda hora, y el broche de oro lo pondrán los parodistas Los Muchachos.

Apenas bajen del Ramón Collazo, dará inicio el conteo de puntos y la folclórica Noche de Fallos, que se extiende hasta el amanecer y se basa en una sucesión de planillas de Excel en las que se van apuntando los votos del jurado, presidido por Gabriela Barboza, en las tres fases de la competencia: primera rueda, segunda rueda y Liguilla. Televisan VTV y Antel TV.

La puntuación cubre cinco rubros más la visión global del espectáculo. Los rubros son voces, arreglos corales y musicalidad; textos e interpretación; puesta en escena y movimiento escénico; bailes y coreografía, y vestuario y maquillaje. Las agrupaciones que mejor hayan resuelto todos esos aspectos, a criterio de los especialistas, se consagrarán ganadoras.

En la categoría murgas, la gran favorita es Doña Bastarda. La vigente campeona se posicionó como una muy probable ganadora ya desde la primera rueda, con un espectáculo que dejó atrás aquella controversia que sacudió al Concurso en la previa al Desfile, por un cuplé con alusiones al nazismo, y que le dio fuerzas al grupo para atravesar la muerte de uno de sus componentes, Agustín Ríos, en plena fiesta popular.

Patria o tumba combina emoción, crítica y la capacidad de hacer reír con una notable actuación de Imanol Sibes, quien compone a un carismático José Gervasio Artigas. Musicalidad y vestuarios son aspectos que se destacan. Patos Cabreros se perfila como su principal contendiente, con títulos como La Gran Muñeca, La Nueva Milonga y Cayó la Cabra con chances.

Murga Patos Cabreros en el Desfile inaugural de Carnaval 2026. Foto: Natalia Rovira / Archivo El País

En parodistas, la balanza también está inclinada hacia un bicampeonato, en este caso de Momosapiens. De la mano de Federico Pereyra y Horacio Rubino, planteó un espectáculo sólido con las parodias de Robin Hood y CODA, una de las mejores del Carnaval, y toma cierta ventaja por encima de Caballeros y Zíngaros, sus oponentes más directos.

En revistas y sociedades de negros y lubolos todo está más emparejado, mientras que en humoristas, en un año opaco para la categoría, la diferencia parece estar a favor de los maragatos Sociedad Anónima.

Todas las dudas y especulaciones se terminarán durante la madrugada. Una vez estén los resultados sobre la mesa, se conocerán los detalles de la tradicional Ronda de Ganadores, que llevará a los dos mejores de cada categoría de vuelta al Teatro de Verano, esta semana para un último baile.

Mientras tanto, la mayoría de los tablados bajaron sus telones. El 1° de Mayo abre hoy y mañana, y prepara un festival para el jueves 12. El Tablado del Parque abrirá el miércoles por una causa solidaria (a beneficio de Sitios de la Memoria) y se despedirá el jueves, mientras que Club Malvín recibirá jueves y viernes a los mejores espectáculos de la temporada. El Velódromo tendrá su adiós el sábado, con una función a beneficio de Famidesa, y los escenarios populares celebrarán el sábado en Monte de la Francesa.