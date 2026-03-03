Tablados para hoy 3 de marzo de 2026: programación completa para este martes y el final de la Liguilla

Todo lo que comienza llega a su fin, y el Carnaval también. Este martes se cierra el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas con los tres últimos conjuntos que quedan por actuar en la Liguilla, en el Teatro de Verano. Una vez que bajen parodistas Los Muchachos se le dará inicio a la Noche de Fallos, una larga seguidilla de conteo de votos que se cerrará prácticamente al amanecer.

Además, el Tablado 1° de Mayo ofrece actividad esta noche, mientras que la gran mayoría de los escenarios ya cerraron sus puertas o se guardan alguna jornada especial para conmemorar una nueva temporada de la fiesta de Dios Momo, que ya se retira con la promesa de volver en el otro Carnaval.

A continuación, la programación completa para esta noche, con precios y detalles de las actuaciones.

La etapa del Concurso de esta noche

LIGUILLA

Etapa 3 (reprogramada), Teatro de Verano. Desde 20.30:

Tabú (revista)

Queso Magro (murga)

Los Muchachos (parodistas).

Entradas en Abitab, desde $ 370.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO

Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.

Cayó la Cabra, Los Diablos Verdes, Un Título Viejo, Doña Bastarda, La Trasnochada.

Desde $ 150, en venta en Redtickets.

BARRIO A BARRIO

Hoy: no se remite ubicación. Desde las 20.00.

Doña Bastarda, Falta y Resto, La Sara del Cordón.

Entrada gratis.