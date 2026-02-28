Segunda baja en "Gran Hermano: Generación Dorada": los motivos de la salida y cuándo entrará su reemplazo

Luego de la salida de Daniela de Lucía de Gran Hermano: Generación Dorada, por decisión propia luego de conocer que su padre había fallecido, hay una nueva baja en el reality argentino que conduce Santiago del Moro y se emite en Uruguay por Canal 10.

El conductor del ciclo anunció que Divina Gloria abandonó Gran Hermano, por lo que la casa quedó sin una de las participantes más polémica y continuarán los cambios en el reality. Además anunció que el domingo habrá dos nuevos ingresos, ya que todavía no ingresó el reemplazo de Daniela.

A través de su cuenta de Instagram, Del Moro anunció: “Por recomendación médica, Divina queda fuera de juego. Por tal motivo y dado lo que sucedió con Daniela, el domingo ingresan dos jugadores a la casa”. De esta manera, la reconocida actriz, comediante y cantante no pudo reponerse de sus dolencias y no le quedó otra opción que abandonar la competencia.

Mensaje de Santiago del Moro anunciando la salida de Divina Gloria de "Gran Hermano". Foto: Captura Instagram @santidelmoro

Con motivo de esta salida, Andrea del Boca pasó a ser la participante más grande de Generación Dorada, con 60 años. En lo que sí coincide Divina Gloria con Daniela de Lucía es que ambas estuvieron apenas dos días dentro de la casa, aunque en el caso de la actriz, comediante y cantante, había esperanzas de que pudiera volver.

Por el lado de los posibles reemplazos, hay varias teorías. Yanina Latorre dijo en su programa que hay 14 suplentes preparados por el canal para ingresar a Gran Hermano: Inés Lucero (ex Survivor, Expedición Robinson 2024), Marian Farjat (ex Gran Hermano 2015), Alejandra Majluf (actriz), Gimena “Alaska” Sauchenco (influencer uruguaya), Maxi Miller (youtuber), Romina Malaspina (ex Gran Hermano 2015) y Griselda Sánchez (ex Gran Hermano 2007).

Otra uruguaya, la modelo y conductora Eunice Castro, también reveló que fue tentada para ingresar a la casa más famosa de la televisión.

Los estudios de "Gran Hermano". Foto: Archivo. Foto: @santidelmoro

Por otro lado, hay dos exparticipantes de Gran Hermano que también se postularon para entrar a Generación Dorada: Pablo Heredia (2001) y Zoe Bogach (2023/24). El primero dialogó con el streaming Bondi Live y dijo: “Sí, podría entrar de nuevo a ver una revancha de vida, a ver si este sí lo puedo ganar, o mostrar otra faceta”. Por el lado de ella, fue durante su visita a DGO Stream y le habló directamente al Big, es decir al reconocido locutor del reality. “¿A vos te gustaría que yo entre a la casa a hacer un mano a mano con mi exnovio? ¿Te gustaría que le largue todos los trapitos al sol? Hay muchas cosas que nadie sabe”, expresó.