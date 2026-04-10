Cata Ferrand habló de la incomodidad que sintió al llegar a Canal 12 y qué hizo para encajar

Cata Ferrand pasó por Charlas Fix para un íntimo mano a mano con la periodista Ana Matyszczyk, donde habló sin filtro de su vida, su carrera y su relación con la exposición. Recordó que el teatro fue clave en su infancia para vencer la timidez y enfrentar miedos.

Hoy, a los 50, aseguró que les transmite a sus hijas que no hay belleza más fuerte que la seguridad: “Podés ver mil mujeres icónicas, de revistas, que si adentro no se quieren o no creen que merecen, no van a generar esa atracción que da la contundencia de la seguridad”.

Si bien dijo que siempre tuvo confianza en sí misma y se corrió de ciertos cánones, destacó que esa solidez se construyó con el tiempo: “Lejos de tener años y que nos pesen, tenemos años y los valoramos”. Sobre el cuerpo, fue clara: “Tengo clarísimo que el amor propio que tengo no me lo da si tengo un grano, cinco kilos de más, si estoy morocha y de pelo corto, con o sin pestañas”.

La televisión no era un objetivo hasta que se cruzó con la modelo Sonia Baldi, quien la impulsó a dar el salto y la llevó como movilera a Canal 10 tras verla en videos de sus clases de fitness.

En otro tramo de la nota, hizo una confesión sobre su llegada a Teledoce como movilera de Verano del que, hasta ahora, solo conocían sus amigas más íntimas: “Yo iba a las fiestas del canal y sentía que había algo en mí que no me gustaba: voy caminando y sé que me miran, tengo que cumplir con esto. Eso no me va. Yo soy mucho más natural de lo que al principio traté de ser para encajar. Ahora ya no”.

Reconoció que al comienzo le pesaba el entorno: “Me encontraba con esa gente conocida, que ya tenía otra cosa, yo me sentía más sencilla. Soy muy mal hablada, entonces sentía que tenía que cuidar lo que decía. No podía ser 100% yo”.

También contó que en VTV, en una pantalla “menos luminosa”, logró soltarse: “Le perdí el respeto”, dijo, en referencia a la televisión.

Sobre su paso por Día Perfecto, destacó la dupla con Alejandro Figueredo, con quien además forjó una amistad: "Él le daba esa cuota más formal y periodística y yo era más la pánfila. Él iba por un lado, yo hilo las entrevistas por otro. Hasta el día de hoy la gente recuerda esa dupla co cariño".

Finalmente, habló de su rol público y la responsabilidad que implica: “Aun si leo algo que me agrede, no me permito ser soberbia. Hago lo imposible por mantener la altura. No me creo más que nadie”.

Y cerró con una definición personal: “Me importa mucho que la gente reciba de mí solo cosas lindas. La televisión no me dio nada más importante. Soy la misma mina que iba en ómnibus al colegio y daba clases de gimnasia”.