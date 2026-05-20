Plazo de BPS vence pronto y puede dejar a estos trabajadores sin sumar años de servicio a sus jubilaciones

El Banco de Previsión Social (BPS) fijó la fecha del 31 de mayo de 2026 como el vencimiento del plazo establecido para que un grupo de trabajadores con actividad laboral previa a abril de 1996 se agenden al trámite con el que se les otorga el reconocimiento de años trabajados.

Este es un trámite clave para que a las personas comprendidas se les acrediten esos años en su futura jubilación.

Para quiénes vence el plazo de BPS

Las personas a quienes les puede afectar el vencimiento de este plazo son todas aquellas que:

Residen en Uruguay

Nacieron hasta el 1° de junio de 1963, inclusive

Prestaron servicios como trabajadores antes del 1º de abril de 1996 y que esos años de trabajo no estén reconocidos por BPS en su historia laboral

Las personas que reúnen estos requisitos tienen hasta el domingo 31 de mayo de 2026 para agendarse, según la página web de BPS.

Situaciones especiales contempladas por BPS

El organismo estatal marcó un plazo distinto para personas que residen en el exterior, quienes tienen hasta el 31 de mayo de 2028 para realizar esta gestión.

Las personas que tienen actividades con bonificación pueden agendarse para hacer el trámite antes del plazo que les correspondería, siempre y cuando estén por alcanzar los años de edad y trabajo para jubilarse, informa BPS.

El Banco de Previsión Social (BPS) marca plazos específicos para tramitar el reconocimiento de años trabajados. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Las personas que perciben una pensión por vejez o invalidez también pueden hacer el trámite antes del plazo.

Por edad: plazos de BPS para agendarse al reconocimiento de años trabajados

BPS agregó que para los otros casos, según la edad de los trabajadores, hay diferentes plazos para hacerlo en una etapa posterior. A continuación se pueden encontrar las fechas de vencimiento por edad:

Fecha de nacimiento Inicio del plazo para reconocimiento Final del plazo para reconocimiento Hasta el 1° de junio de 1963, inclusive 1° de junio de 2023 31 de mayo de 2026 Entre el 2 de junio de 1963 y el 1° de junio de 1968 1° de junio de 2025 31 de mayo de 2027 Entre el 2 de junio de 1968 y el 1° de junio de 1973 1° de junio de 2027 31 de mayo de 2029 Desde el 2 de junio de 1973, inclusive 1° de junio de 2029 31 de mayo de 2031

Los plazos para las solicitudes de reconocimiento de años trabajados para personas residentes en el exterior se amplían por dos años en cada franja. Esas personas pueden acceder al trámite a través de este enlace.

Cómo agendarse para este trámite en BPS

Las personas comprendidas deberán agendarse en la página de BPS, bajo la opción "Reconocimiento de años trabajados". Si ya se agendaron para este trámite o gestionaron la solicitud de jubilación, que incluye el reconocimiento, solo deben esperar a la fecha de su reserva de agenda.

Para realizar la gestión, debe presentarse el titular o apoderado registrado en BPS con:

Cédula de identidad vigente.

Declaración de períodos trabajados completa.

Para verificar sus años de trabajo registrados, puede ingresar en Consultar Vida Laboral, según BPS.

Para más información, BPS ofrece los siguientes canales de consultas: