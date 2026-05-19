Polémica en Club BPS: el presidente rechaza excepciones y la médica defiende que "las infancias trans existen"

Leticia Valle Lisboa, la médica de la familia de Joaqui, una niña transgénero de seis años cuya madre denunció días atrás que su hija no pudo entrar al vestuario de mujeres en el Club BPS, dijo que las "infancias trans existen" y que no hay una edad establecida en la que las personas "empiezan a transitar una identificación".

"Hay infancias trans, no hay una edad, hay personas que empezaron con esta transición a edades más adultas o en la adolescencia, y tienen registros en la infancia de empezar a percibirse distinto de lo que se les había asignado al nacer", dijo Valle Lisboa en diálogo con Subrayado (Canal 10).

La médica dijo que hay personas que empiezan a transicionar "más en la adolescencia o en la adultez", en esa línea, sostuvo que "no es algo rígido".

"Creo que uno tiene que tener una mirada más abierta y más sensible a que estos procesos pueden pasar", señaló, y agregó que lo que se debe hacer es "acompañar" a las personas durante dichos cambios.

Leticia Valle Lisboa, médica de la familia. Foto: captura Subrayado

"Hay mucha evidencia científica en relación a que acompañar mejora mucho la expectativa y la calidad de vida de esas personas", sostuvo.

"Debemos comprometernos y repudiar las actitudes que sean de discriminación, cuidar a nuestras infancias, respetando la identidad [para] poder habitar los espacios de forma segura", concluyó.

El caso

La madre de Joaqui, Fernanda Fossati, denunció días atrás en Montevideo Portal que desde el Club BPS le dijeron que no estaba permitido que fuera con ella al vestuario femenino. En ese sentido, le explicaron que debía enviar una carta a la dirección de la institución detallando la situación, con el fin de obtener un permiso para entrar al vestuario de adultas con la menor.

De acuerdo al citado medio, tras una reunión con el presidente del club, Marcelo Passadore, se le dijo a la familia que las opciones era que Joaqui se cambiara en el vestuario de varones o no asitiera a clases de natación.

Presidente del Club BPS.: "Estoy en desacuerdo con la excepciones"

Passadore, dijo este martes en el programa Esta Boca es Mía (Canal 12) que las "excepciones son la madre de la corrupción".

"Estoy totalmente en desacuerdo con las excepciones, con las reglas hacemos que el club crezca - siendo el club más económico- porque no hay excepciones, es parejo para todos, entonces buscamos temas a mediano plazo que sean buenos para todos", señaló.

Marcelo Passadore, presidente del Club B.P.S. Foto: Captura Esta Boca es Mía.

Añadió que en esta caso no se prohibió la entrada, sino que se "pidió una excepción", la cual estudiaron con un abogado y se discutió por mas de una hora con la directiva del club, la cual está compuesta por 11 integrantes. "Todavía no encuentro una solución, y estoy abierto a todo el mundo a que nos planteen una", sostuvo.

"Yo le dije a la madre: ´hago toda la voluntad de ponerme en tu situación, y lo entiendo, pero tengo que entender a las otras 5.000 personas´, y ya tuvimos quejas de mujeres porque iban niñas al vestuario, y estamos hablando del mismo sexo", detalló.

"Esto no es blanco o negro, es una escala de grises, entiendan que los clubes son una cooperativa, tenemos que entender que la mayoría no quiere eso, buscamos contemplar a todos, si fuera por mi, pondría todos los vestuarios unisex, me solucionarían pila de problemas, pero el 90% de los socios se van, y somos el próximo Neptuno", añadió.