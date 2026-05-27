Interpelación a Oddone en el Senado podría cambia de fecha y no coincidir con debut de Uruguay en el Mundial

La Cámara de Senadores evalúa cambiar la fecha de la interpelación al ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone, prevista en un principio para el lunes 15 de junio, día en que debuta Uruguay en la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita. Se estima que la instancia se realizará una semana después, el lunes 22 o martes 23 de junio.

La decisión fue informada por el coordinador de bancada del Frente Amplio, Óscar Andrade, a legisladores de la oposición, según informó El Observador y confirmó El País con fuentes políticas. El miembro interpelante será el senador nacionalista Sergio Botana, quien aseguró que la convocatoria no implica una "guerra con una persona, un equipo ni un gobierno", sino que esta se debe a diferencias con "políticas" que llevan adelante.

La coalición resolvió hacer una interpelación después de que, en una primera instancia, el Frente Amplio no apoyara convocar al ministro en régimen de comisión general.

Botana explicó que la coalición entiende que la economía "está en una situación por demás compleja, vulnerable y de absoluto riesgo". Y que, en ese contexto, "ha habido respuestas" del gobierno que no comparten.

En la citación formal, Botana aseguró que se van a pedir "explicaciones sobre el estado general de la economía y sus perspectivas, especialmente en lo referente al gasto, nivel de actividad, empleo, exportaciones y deuda". También se tratará el tema de las AFAP, que están en el centro de atención por las propuestas del Diálogo Social, y de las que Botana alertó días atrás en declaraciones a El País riesgo de "expropiación".

Jugadores de la selección uruguaya en entrenamiento previo al Mundial @aufoficial

"Picardía"

Cuando se informó que la interpelación sería el 15 de junio, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva consideró que la fecha fijada se trataba de "una travesura del gobierno" para que la interpelación "pase desapercibida". En diálogo con 12 PM (Azul Fm), indicó que se trata de una "diablura" y señaló que "nadie va a dar bola a la interpelación porque es el Mundial".

"Es la típica travesura de cuando no querés que las cosas tengan cierta exposición", aseveró. Además, consideró que "el ministro" eligió la fecha. "Calabera no chilla, pero junta bronca", indicó. "Es un artilugio, no es la primera vez que se hace. Se busca licuar y pasar desapercibido, o querer acortar la interpelación", añadió.