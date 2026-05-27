Nicolás De La Cruz se sumó a la selección de Uruguay: sin el "rodaje" que quisiera, pero "físicamente bien"

La selección de Uruguay sigue sumando piezas de cara al Mundial 2026 y este miércoles fue el turno de Nicolás De La Cruz y Guillermo Varela, quienes arribaron a Montevideo para incorporarse al plantel que dirige Marcelo Bielsa en el Complejo Celeste.

El volante de Flamengo habló a su llegada y dejó en claro sus sensaciones de cara a la lista definitiva que anunciará el entrenador argentino. “Es un nuevo desafío que viene por delante, obviamente con muchas ganas, mucha expectativas para lo que va a ser la lista final”, expresó.

En lo físico, De La Cruz aseguró que se encuentra en condiciones pese a no haber tenido la continuidad deseada en las últimas semanas. “Llego físicamente bien, obviamente que quisiera tener un poco más de rodaje, un poco más de minutos, pero bueno esas no son decisiones que puedo tomar yo”, comentó el mediocampista.

Además, remarcó la confianza que tiene en su preparación y en el trabajo realizado para poder estar a disposición del cuerpo técnico. “En lo que a mí respecta, físicamente me encuentro bien y preparado para lo que sea. Si me toca aportar del lugar donde sea”, señaló. Y agregó: “Confío mucho en lo que es mi físico, lo conozco, sé en qué puedo trabajar más, en qué puedo intentar descansar para llegar de la mejor manera”.

Por último, explicó cuál era su principal objetivo en esta etapa previa al inicio de la preparación celeste. “La idea era estar bien físicamente para que el entrenador pueda tenerme en consideración, veremos ahora cuando llegue al Complejo Celeste”, cerró el futbolista de 28 años.