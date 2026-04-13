Se acerca un fin de semana largo en Uruguay: qué feriado se celebra y cuánto se cobra por trabajar este día

Se aproxima un fin de semana largo en Uruguay por el feriado del 1° de mayo donde se conmemora el Día Internacional del Trabajador. Se celebran los logros obtenidos en materia laboral en el mundo y se reflexiona sobre el trabajo en la actualidad y cómo se llegó a las condiciones actuales.

Esta celebración cae viernes en 2026, generando un fin de semana largo para todos los uruguayos, ya que se trata de un feriado no laborable.

El Día del Trabajador se estableció este día en particular por los "Mártires de Chicago"; trabajadores estadounidenses que desde el 1° de mayo de 1886 se pronunciaron y manifestaron en miles de fábricas pidiendo mejoras en las condiciones laborales y perdieron su vida en las manifestaciones.

Tras la Revolución Industrial en Gran Bretaña durante el siglo XVIII, las condiciones laborales eran cada vez más precarias e inhumanas, lo que aumentó considerablemente los reclamos por parte de los trabajadores. En el cuarto congreso de la Federación de Trabajadores de Estados Unidos y Canadá en 1884, los obreros utilizaron el lema de "ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa", de donde surge la jornada de las ocho horas.

Se desataron enfrentamientos entre los trabajadores y la policía, con altos niveles de violencia. La explosión de una bomba dejó fallecidos y el gobierno declaró el estado de sitio y el toque de queda. Luego de esa medida los paros cesaron. Estos actos dejaron una huella y pusieron foco en la cuestión social relacionada al trabajo y la vida digna. Las repercusiones persisten hasta el día de hoy, donde en varios países incluso se realizan manifestaciones y actos organizados por sindicatos y movimientos sociales demostrando el significado y la relevancia de honrar el 1° de mayo con su valor histórico y social.

Estas actividades buscan no solo celebrar los avances, sino también visibilizar las demandas pendientes para garantizar condiciones laborales justas y dignas.

Acto por Día del Trabajador. Foto: Leonardo Mainé

Cómo se conmemora el 1º de mayo en la actualidad

Hoy la labor radica en reflexionar sobre los logros alcanzados en materia laboral, como la reducción de la jornada laboral, la prohibición del trabajo infantil y el establecimiento de salarios mínimos. Sin embargo, también sirve como un recordatorio de los desafíos que aún persisten, como la precariedad laboral, las desigualdades salariales y la falta de acceso a derechos básicos en muchas partes del mundo.

¿Cuánto se cobra por trabajar un 1° de mayo?

Al ser considerado un feriado no laborable pago, si una persona no trabaja, cobra igual. Pero, de trabajar, debe percibir una remuneración doble, como establece el artículo 18 de la ley N° 12.590. Este mismo régimen aplica para los feriados que se celebran el 1º de enero, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre.

Por esto, tal como explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su sitio web, si un trabajador mensual trabaja un feriado pago, como se lo denomina, deberá cobrar el mes completo, más un día. Este día extra se calcula dividiendo el sueldo mensual entre 30. En cuanto a las horas extra, estas se remuneran con un recargo del 150 % sobre el valor hora correspondiente a los días laborales, como lo determina el decreto N° 550/989.

Próximos feriados no laborables en Uruguay

18 de julio (sábado): jura de la Constitución.

25 de agosto (martes): declaratoria de la Independencia.

25 de diciembre (viernes): Navidad.

Según la Ley 16.805, estas fechas son inamovibles. De este modo, el próximo fin de semana largo en el país por un feriado no laborable tomará lugar en navidad, el viernes 25 de diciembre.