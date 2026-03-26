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El País Información Policiales

Denunció una estafa tras usar TikTok y Telegram: le robaron miles de pesos mediante transferencias de banco

A la víctima se le ofreció participar en encuestas a través de las redes sociales que supuestamente incluían el pago de comisiones.

El País
El País
26/03/2026, 12:08
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Un primer plano muestra la aplicación para compartir videos 'TikTok' en un teléfono inteligente en Berlín, Alemania.
Un primer plano muestra la aplicación para compartir videos 'TikTok' en un teléfono inteligente.
Foto: AFP

La Jefatura de Policía de Río Negro informó este jueves sobre una denuncia por fraude informático realizada por una mujer que, mediante el uso de la red social de videos cortos TikTok, la red de mensajería Telegram y otras aplicaciones, fue estafada por más de $ 13.000.

Según un comunicado de la Jefatura, la mujer denunció que mientras navegaba por TikTok, accedió a un enlace que la redirigió a Telegram. Allí, se le ofreció a participar en encuestas con un pago de comisiones.

Estafas por telefono
Un hombre encapuchado usa un teléfono celular.
Foto: Estefanía Leal

La mujer fue derividada posteriormente a WhatsApp, donde le señalaron que no debía realizar una inversión inicial, pero mas adelante le solicitaron un depóstito de $ 50 en una plataforma llamada "AESPRESS", donde le prometieron una devolución con comisión.

Usaron el nombre de Jorge Díaz para una estafa en Río Negro: fingió ser "el fiscal" y robó casi $ 170.000

Bajo la promesa de mayores ganancias, la mujer realizó varias transferencias de dinero desde su cuenta a tarjetas Mi Dinero y a través de la aplicación de Mercado Pago, contabilizando un total de $ 13.609.

Ante este hecho, el banco le sugirió realizar una denuncia, al tiempo que las autoridades policiales continúan investigando lo sucedido.

¿Qué hacer ante un intento de estafa telefónica?

Desde el Ministerio del Interior detallaron los pasos a seguir en caso de ser víctima de un intento de estafa.

  • No contestar ese mensaje
  • Bloquear el número
  • Realizar la denuncia correspondiente

Para realizar la denuncia existen dos canales: por vía presencial, en cualquier seccional policial o rellenando el formulario de denuncia con firma digital, a través de este enlace.

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