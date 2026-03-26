Denunció una estafa tras usar TikTok y Telegram: le robaron miles de pesos mediante transferencias de banco
A la víctima se le ofreció participar en encuestas a través de las redes sociales que supuestamente incluían el pago de comisiones.
La Jefatura de Policía de Río Negro informó este jueves sobre una denuncia por fraude informático realizada por una mujer que, mediante el uso de la red social de videos cortos TikTok, la red de mensajería Telegram y otras aplicaciones, fue estafada por más de $ 13.000.
Según un comunicado de la Jefatura, la mujer denunció que mientras navegaba por TikTok, accedió a un enlace que la redirigió a Telegram. Allí, se le ofreció a participar en encuestas con un pago de comisiones.
La mujer fue derividada posteriormente a WhatsApp, donde le señalaron que no debía realizar una inversión inicial, pero mas adelante le solicitaron un depóstito de $ 50 en una plataforma llamada "AESPRESS", donde le prometieron una devolución con comisión.
Bajo la promesa de mayores ganancias, la mujer realizó varias transferencias de dinero desde su cuenta a tarjetas Mi Dinero y a través de la aplicación de Mercado Pago, contabilizando un total de $ 13.609.
Ante este hecho, el banco le sugirió realizar una denuncia, al tiempo que las autoridades policiales continúan investigando lo sucedido.
¿Qué hacer ante un intento de estafa telefónica?
Desde el Ministerio del Interior detallaron los pasos a seguir en caso de ser víctima de un intento de estafa.
- No contestar ese mensaje
- Bloquear el número
- Realizar la denuncia correspondiente
Para realizar la denuncia existen dos canales: por vía presencial, en cualquier seccional policial o rellenando el formulario de denuncia con firma digital, a través de este enlace.
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