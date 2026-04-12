Peñarol suma a un campeón de la NBA con pasado en selección para la recta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Peñarol movió fuerte el mercado y sacudió la Liga Uruguaya de Básquetbol con la contratación de Norris Cole, base estadounidense de 37 años y bicampeón de la NBA con Miami Heat.

El experimentado jugador llega como reemplazo de Mikh McKinney, en busca de darle un salto de calidad al equipo aurinegro tras la reciente derrota frente a Defensor Sporting.

La salida de McKinney se dio luego de rendimientos por debajo de lo esperado. El base no logró destacarse en sus dos presentaciones, en el clásico ante Nacional estuvo 21 minutos en cancha y no logró anotar, mientras que en el último partido ante Defensor Sporting convirtió 7 unidades. Esto llevó a la dirigencia a acelerar la búsqueda de una alternativa de mayor peso. Y la respuesta llegó con un nombre de jerarquía internacional.

Norris Cole celebrando el título de NBA junto a Lebron James Foto: EFE

Cole no es un desconocido: jugó 360 partidos en la NBA, con 68 apariciones en playoffs, y fue parte del histórico equipo de Miami Heat que ganó los títulos de 2012 y 2013 junto a figuras como LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh. En la liga estadounidense también defendió a New Orleans Pelicans y Oklahoma City Thunder.

Tras su etapa en la NBA, el base desarrolló una extensa carrera internacional que lo llevó por ligas de Europa, Asia, África y América. En los últimos años jugó en equipos de Puerto Rico y República Dominicana, teniendo su más reciente experiencia en los Metros de Santiago.

Además, el nuevo refuerzo carbonero cuenta con pasajes en la selección de Estados Unidos. Disputó la AmeriCup 2022, donde fue el máximo anotador del equipo con un promedio de 13,7 puntos, y también participó en clasificatorias posteriores.

Miami Heat vs Toronto Raptors Foto: EFE

Con 1,88 metros de altura, Cole puede desempeñarse tanto como base como escolta, destacándose por su velocidad, experiencia y capacidad para asumir responsabilidades en momentos clave. Su llegada apunta a reforzar la conducción del equipo en un tramo decisivo de la temporada.

En un principio, la incorporación del experimentado estadounidense será hasta que se recupere su compatriota Skyler Hogan que se encuentra fuera hace varios partidos a causa de una lesión.

El conjunto mirasol volverá a jugar el próximo viernes cuando reciba a Aguada en el Palacio Peñarol a las 21:15 horas, en un encuentro pendiente que puede ser clave para sus aspiraciones. Con la incorporación de Cole, el equipo apuesta a cambiar la cara y meterse de lleno en la pelea por el título.