Marie-Louise Eta hará historia y será la primera mujer entrenadora en la Bundesliga de Alemania

El fútbol europeo vivirá un momento sin precedentes. Marie-Louise Eta fue designada como entrenadora interina del Unión Berlín y se convertirá en la primera mujer en dirigir en la historia de la Bundesliga, la máxima categoría del fútbol masculino en Alemania.

La decisión del club de la capital llegó tras una serie de malos resultados que derivaron en la destitución de Steffen Baumgart, luego de la derrota 3-1 frente al Heidenheim. Con el equipo ubicado en la mitad de la tabla pero aún comprometido en la lucha por la permanencia, la dirigencia optó por un cambio fuerte de cara al cierre de la temporada.

A sus 34 años, Eta asume el desafío de dirigir los últimos cinco partidos del campeonato con el objetivo de asegurar la continuidad del equipo en Primera División. Su estreno será nada menos que ante Wolfsburgo, el sábado 18 de abril, en un duelo clave por la permanencia, que además tendrá la atención del mundo del fútbol por el carácter histórico de su presencia en el banco.

La entrenadora venía desempeñándose en el club, donde dirigía al equipo Sub 19 con buenos números: 13 victorias, 4 empates y 5 derrotas en 22 partidos, con un promedio goleador destacado. Además, ya había hecho historia en 2023 al convertirse en la primera mujer en integrar un cuerpo técnico en la Bundesliga y en la Champions League masculina.

Formada como futbolista en Alemania, Eta fue campeona de la Champions League femenina en 2010 con Turbine Potsdam y luego inició una rápida carrera como entrenadora, pasando por selecciones juveniles y estructuras formativas, lo que le permitió construir un perfil sólido dentro del desarrollo de talentos.

Previo al nombramiento de Eta, otras mujeres habían dirigido equipos masculinos en categorías profesionales, aunque no en la máxima división de una de las ligas más importantes de Europa. Sabrina Wittmann entrenó al Ingolstadt FC en la tercera división alemana y la francesa Corinne Diacre estuvo al frente del Clermont Foot en la Ligue 2 de Francia entre 2014 y 2017. Ninguna había alcanzado la dirección técnica en la élite de las principales ligas europeas.

(FILES) Union Berlin's German assistant coach Marie-Louise Eta gives an interview prior to the German first division Bundesliga football match between RB Leipzig and Union Berlin in Leipzig, eastern Germany on February 4, 2024. Bundesliga club Union Berlin have named Marie-Louise Eta as manager, making her the first female head coach in Bundesliga history, after Steffen Baumgart was sacked on April 12, 2026. Eta becomes the first female top-flight coach of a men's team in a major European league. The 34-year-old, who was the first female assistant coach in the Bundesliga, will take over for the remainder of the season. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO RONNY HARTMANN/AFP fotos

Su nombramiento no solo marca un hito en el fútbol alemán, sino también en las grandes ligas europeas, donde nunca antes una mujer había ocupado el cargo de entrenadora principal en la élite masculina. En ese sentido, su designación también reabre el debate sobre la inclusión y el crecimiento del rol femenino en espacios históricamente dominados por hombres dentro del deporte profesional.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en Berlín, donde Eta buscará hacer historia también desde los resultados y darle al Unión Berlín la estabilidad necesaria para sostener la categoría en un cierre de temporada cargado de presión.