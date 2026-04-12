Nacional y el segundo peor arranque en un torneo corto: la floja estadística que condena al Tricolor en 2026

Nacional confirmó que no está en su mejor momento y en la undécima fecha del Torneo Apertura hipotecó casi todas sus chances de pelear por el título luego de la derrota de este sábado por 4 a 2 frente a Deportivo Maldonado en el Campus Municipal Domingo Burgueño Miguel.

Con un tanto de Santiago Ramírez a los 16 minutos, el local se puso en ventaja, pero luego apareció el Diente Nicolás López para anotar un doblete —a los 27’ y a los 39’ de penal— para que el tricolor lo diera vuelta.

Pero a los 41’ y tras la poca fortuna de Tomás Viera en un despeje, la pelota dio en Christian Tabó y el atacante del Depor puso el 2-2 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, el equipo de Jorge Bava no pudo entrar en juego y sufrió mucho en la última zona. Fue así que a los 79’, Guillermo López anotó el tercer gol del Deportivo Maldonado, que con un penal de Maximiliano Noble en los descuentos lo sentenció con el 4-2 definitivo que deja a los de Gabriel Di Noia expectantes en los primeros lugares de la tabla del Torneo Apertura.

El conjunto fernandino está hoy en el segundo lugar de las posiciones con 22 puntos, los mismos que Peñarol, que este lunes enfrenta a Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo. Los escoltas están a una unidad de Racing, el líder que este domingo desde las 18:30 enfrenta a Wanderers en el Parque Alfredo Víctor Viera.

Una vez consumada la derrota, que lo deja a Nacional con solo 16 puntos de 33 posibles en este torneo, el Bolso igualó su segundo peor arranque de un torneo corto desde la implementación de esta forma de disputa en el año 1994.

De momento, la estadística del Tricolor en este comienzo solamente está por delante de los 12 puntos que logró el club en el Torneo Clausura 2014 al mando de Gerardo Pelusso.

En el Torneo Apertura 2022, con Pablo Repetto al mando, los albos cosecharon 16 puntos, aunque al final del año terminaron siendo campeones uruguayos tras vencer en la definición a Liverpool y con la recordada vuelta de Luis Suárez al club. El otro antecedente se remonta al Torneo Apertura 2010 con Luis González como entrenador.

Jorge Bava al término del partido entre Deportivo Maldonado y Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Cabe recordar que con Jadson Viera y Jorge Bava al mando en estas 11 presentaciones por el Torneo Apertura, Nacional acumula cinco triunfos, un empate y cinco derrotas luego de caer en el clásico con Peñarol en el Gran Parque Central, con Juventud en Las Piedras, con Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini, con Central Español en el Gran Parque Central y con Deportivo Maldonado en el Campus.

Por otra parte y en caso de que Racing se imponga este domingo ante Wanderers en el Parque Viera, La Escuelita le sacará 10 puntos de diferencia al Tricolor a falta de 12 por jugarse por lo que con la derrota en Maldonado, el conjunto de Jorge Bava hipotecó grandes chances de seguir peleando por el título del Torneo Apertura. Además, si el lunes Peñarol vence a Liverpool, el aurinegro le sacará nueve de ventaja a Nacional.