Radiografía de Deportes Tolima, próximo rival de Nacional: ataja un ex Peñarol y eliminó al Chino Recoba

El Deportes Tolima será el próximo rival de Nacional en la Copa Libertadores y se medirán este martes (19:00 por ESPN 2 y Disney+) en el Gran Parque Central por la segunda fecha del Grupo B. El tricolor pudo rescatar un punto de visitante ante Coquimbo en Chile, pero el equipo Vinotinto y Oro no salió del cero a cero ante Universitario de Perú en Colombia y buscará llevarse algo de su visita a Uruguay mientras que el tricolor buscará su primera victoria del mes de abril.

La aventura del Tolima en esta Libertadores comenzó en la segunda fase cuando tuvo que enfrentarse al Deportivo Táchira de Venezuela, dirigido por Álvaro Recoba y con varios uruguayos en el plantel: Guillermo Fratta, Agustín Pérez, Jairo Villalpando y Rodrigo Pollero. El equipo colombiano se impuso 1-0 de visitante, pero los dirigidos por el Chino forzaron los penales en la vuelta aunque estos favorecieron a Tolima.

Tras imponerse a Táchira, el equipo Pijao se enfrentó a O’Higgins de Chile y, luego de caer por la mínima en Rancagua, se impuso por 2-0 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. A falta de pocos minutos para el final, la serie se iba a penales, pero el equipo chileno sufrió una de las virtudes del equipo colombiano: las transiciones rápidas de defensa a ataque. O’Higgins fue a buscar el empate y la clasificación, pero en el contragolpe Juan Pablo Torres, el ‘10’ del equipo, recibió de Jader Valencia para marcar el segundo tanto que les dio la clasificación a la fase de grupos.

TOLIMA SE ADELANTA SOBRE EL FINAL



Juan Pablo Torres aprovechó una contra letal por parte de los locales, que pusieron el 2-0 y tomaron ventaja en la llave sobre O'Higgins.



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Deportes Tolima, fundado en 1954 y campeón de tres títulos de liga en Colombia (2003, 2018 y 2021) llega al partido de este martes ante Nacional en iguales condicione que el Bolso, sin victorias en lo que va de abril, aunque con una mejor ubicación en el torneo doméstico. El tricolor está séptimo en once fechas mientras que el Vinotinto y Oro está en la cuarta posición a diez puntos del líder Atlético Nacional y viene de perder 1-0 con Deportivo Pasto, el escolta.

También como Nacional, Deportes Tolima ha apostado por un entrenador joven. Lucas González Vélez, colombiano de 44 años, comenzó a dirigir en Aguilas Doradas en 2023, al año siguiente dirigió al América de Cali y su última experiencia fue Central Córdoba de Argentina, donde no le fue bien dirigiendo apenas 9 encuentros. En Tolima ya lleva casi un año dirigiendo y 51 partidos entre los que acumula 26 partidos ganados, 11 empates y 14 derrotas con 65 goles a favor y 41 en contra. El sistema de juego preferido del director técnico es un 4-2-3-1, aunque ante Universitario de Perú, decidió jugar con línea de tres zagueros y dos carrileros.

Deportes Tolima está acostumbrado a participar de los torneos de Conmebol y su mejor participación fue en 1982 cuando alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores. De cara al partido ante Nacional de este martes, el entrenador decidió reservar a algunos de sus titulares y entre ellos al exarquero de Peñarol y el único extranjero del plantel: el brasileño Neto Volpi.

Neto Volpi, exarquero de Peñarol y actual futbolista de Deportes Tolima de Colombia. Foto: Deportes Tolima

El probable once de Deportes Tolima para enfrentar a Nacional:

Deportes Tolima. Neto Volpi, Jan Angulo, Rovira, Cristian Arrieta; Jherson Mosquera, Sebastián Guzmán, Cristian Trujillo, Junior Hernández; Luis Sandoval, Juan Pablo Torres y Parra. Entrenador. Lucas González Vélez.