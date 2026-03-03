Se habilitó el boleto de estudiante 2026 para el transporte público: cómo acceder a este beneficio

Con la vuelta de las clases en todo el país, la Intendencia de Montevideo (IMM) confirmó que ya están disponibles los boletos de la tarjeta para estudiantes que viajan a través del Sistema de Transporte Metropolitano (STM). Además, la comuna anunció que comenzaron a funcionar los horarios de invierno 2026 en el transporte público.

Los boletos para estudiantes son un beneficio para usuarios del STM que concurren regularmente a un centro de enseñanza registrado. La IMM también detalla que los niños pueden viajar gratis en el transporte público, de lunes a viernes, si llevan puesta su túnica y moña o la insignia de su centro educativo.

Quiénes pueden acceder la tarjeta para estudiantes

Las personas que tienen derecho a viajes gratuitos bajo este beneficio son:

Estudiantes de educación básica 1°, 2° y 3° año de liceos públicos , UTU o liceos privados con beca total menores de 18 años al 1° de enero del año en curso

, o con beca total menores de 18 años al 1° de enero del año en curso Estudiantes de bachillerato 4°, 5° y 6° año de liceos públicos, UTU o liceos privados con beca total menores de 20 años al 1° de enero del año en curso

Estos alumnos podrán tener acceso mensual a un máximo de 50 cupos gratis y 50 cupos pagos desde el 1º de marzo al 31 de diciembre de cada año en curso.

Por su parte, las personas que tienen derecho a viajes pagos son las siguientes:

Estudiantes con cupos pagos categoría A : liceales de 1°, 2° y 3° año; liceales de 4°, 5° y 6° año mayores de 20 años al 1° de enero; estudiantes de liceos privados; alumnos terciarios de UTU y universidad pública menores de 30 años.

: de 1°, 2° y 3° año; liceales de 4°, 5° y 6° año mayores de 20 años al 1° de enero; estudiantes de liceos privados; alumnos terciarios de UTU y universidad pública menores de 30 años. Estudiantes con cupos pagos categoría B: estudiantes de universidad privada con beca total y estudiantes terciarios de UTU o de universidad pública, mayores de 30 años al 1° de enero.

Los cupos de la categoría estudiante, pagos y gratuitos, podrán acceder al beneficio de viaje por una hora automáticamente. La IMM además informa el costo de los cupos pagos a través de este enlace.

Ómnibus en la Avenida 18 de Julio. Foto: Darwin Borrelli

Cómo tramitar una tarjeta para estudiantes

Para tramitar la tarjeta STM para estudiantes, se debe presentar la cédula de identidad del alumno en buen estado. La tarjeta tiene un costo de $ 64 la primera vez que se saca.

Para consultar si se está habilitado para una tarjeta de estudiante, se puede realizar la gestión a través de este enlace. Por otro lado, en caso de una tarjeta perdida, robada o rota, la IMM indica que se debe concurrir a un local de atención a usuarios del STM para adquirir una nueva.

Horarios de invierno 2026 en el transporte público

Con el inicio de las clases y el regreso de muchos uruguayos a la rutina habitual, la Intendencia también confirmó el inicio de los nuevos horarios de ómnibus para la temporada de invierno. Para ver los horarios de ómnibus en invierno, se puede acceder a través de este enlace. También se pueden encontrar en la app Cómo Ir de la IMM.