Cómo se cobra el bono escolar que se comienza a pagar a partir de hoy martes 3 de marzo de 2026
BPS confirmó qué métodos de pago utilizará para abonar el bono escolar 2026, desde hoy martes 3 de marzo. Este beneficio ayuda a niños que asisten a escuelas públicas de los quintiles uno, dos y tres.
A partir de este martes 3 de marzo de 2026 se comenzará a pagar el bono escolar, la prestación financiada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ejecutada por el Banco de Previsión Social (BPS) y promovida por la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), con el fin de brindar una ayuda a niños que asisten a escuelas públicas de contextos más vulnerables.
En este 2026, se espera que este bono escolar cubra a más de 170.000 niños, de acuerdo con la información divulgada por BPS a través de un comunicado.
¿Cómo se puede cobrar el bono escolar 2026?
BPS comunica que los niños que cobran asignaciones familiares percibirán el bono automáticamente junto con la asignación a partir del 3 de marzo.
Quienes no cobren una asignación familiar podrán recibir el pago mediante locales de pago descentralizado, como Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado.
BPS además informó que no se necesita ninguna inscripción previa para percibir el bono. Para consultar si un estudiante puede acceder al bono, se puede consultar a través de este enlace.
Monto a percibir por el bono escolar 2026
El presidente de Anep, Pablo Caggiani, indicó que los 170.000 bonos de apoyo escolar dirigidos a niños de escuelas públicas más vulnerables rondan los $ 2.500.
Además, Caggiani informó sobre la ampliación de las becas Butiá, que en 2026 llegarán a 20.000 alumnos. A su vez, en marzo de 2026 se destinarán aproximadamente US$ 50 millones hacia "políticas de apoyo, acompañamiento y protección educativa, como parte del compromiso de construir más y mejor educación pública".
Reciente acuerdo entre Anep y BPS y Anep para optimizar el bono escolar
Recientemente, BPS firmó un convenio con Anep con la finalidad de optimizar el pago del bono escolar y reforzar la gestión de otras prestaciones educativas, informó el instituto de seguridad social de Uruguay este lunes 23 de febrero.
Este convenio entre BPS y Anep ayuda a mejorar el intercambio de información y la gestión de fondos para programas como el bono escolar y las becas Butiá, entre otras políticas sociales, según un comunicado del organismo estatal.
BPS explicó que estos beneficios ya se venían implementando para estudiantes de educación media, pero, según la entidad pública, este acuerdo con Anep mejora su gestión y seguimiento al reforzar los procedimientos administrativos. El convenio también establece que BPS proporcionará a Anep información para gestionar becas para estudiantes de educación media que cobren asignaciones familiares.
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