Cómo se cobra el bono escolar que se comienza a pagar a partir de hoy martes 3 de marzo de 2026

A partir de este martes 3 de marzo de 2026 se comenzará a pagar el bono escolar, la prestación financiada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ejecutada por el Banco de Previsión Social (BPS) y promovida por la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), con el fin de brindar una ayuda a niños que asisten a escuelas públicas de contextos más vulnerables.

En este 2026, se espera que este bono escolar cubra a más de 170.000 niños, de acuerdo con la información divulgada por BPS a través de un comunicado.

¿Cómo se puede cobrar el bono escolar 2026?

BPS comunica que los niños que cobran asignaciones familiares percibirán el bono automáticamente junto con la asignación a partir del 3 de marzo.

Quienes no cobren una asignación familiar podrán recibir el pago mediante locales de pago descentralizado, como Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado.

BPS además informó que no se necesita ninguna inscripción previa para percibir el bono. Para consultar si un estudiante puede acceder al bono, se puede consultar a través de este enlace.

Monto a percibir por el bono escolar 2026

El presidente de Anep, Pablo Caggiani, indicó que los 170.000 bonos de apoyo escolar dirigidos a niños de escuelas públicas más vulnerables rondan los $ 2.500.

Además, Caggiani informó sobre la ampliación de las becas Butiá, que en 2026 llegarán a 20.000 alumnos. A su vez, en marzo de 2026 se destinarán aproximadamente US$ 50 millones hacia "políticas de apoyo, acompañamiento y protección educativa, como parte del compromiso de construir más y mejor educación pública".

Pago de una prestación en pesos uruguayos. Foto: archivo/El País.

Reciente acuerdo entre Anep y BPS y Anep para optimizar el bono escolar

Recientemente, BPS firmó un convenio con Anep con la finalidad de optimizar el pago del bono escolar y reforzar la gestión de otras prestaciones educativas, informó el instituto de seguridad social de Uruguay este lunes 23 de febrero.

Este convenio entre BPS y Anep ayuda a mejorar el intercambio de información y la gestión de fondos para programas como el bono escolar y las becas Butiá, entre otras políticas sociales, según un comunicado del organismo estatal.

Escolares iniciando el año lectivo. Foto: Archivo El País

BPS explicó que estos beneficios ya se venían implementando para estudiantes de educación media, pero, según la entidad pública, este acuerdo con Anep mejora su gestión y seguimiento al reforzar los procedimientos administrativos. El convenio también establece que BPS proporcionará a Anep información para gestionar becas para estudiantes de educación media que cobren asignaciones familiares.