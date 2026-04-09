Elecciones ATD 2026: en qué fecha de abril se celebran y cómo encontrar el circuito donde le corresponde votar

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tendrá en este mes de abril las elecciones de delegados a las asambleas nacionales de docentes, evento para el que se celebrará una Asamblea Técnico Docente (ATD) en los distintos subsistemas: Inicial y Primaria, Secundaria y Educación Técnico Profesional.

En estos comicios se elegirán a los representantes de los docentes del país para el análisis técnico docente durante el período 2026-2029.

¿Cuándo son las Elecciones ATD?

La fecha de estas elecciones es el sábado 18 de abril de 2026. El horario de votación se extenderá desde las 9:00 a las 19:00 horas, según la Corte Electoral, que se encarga de organizar esta instancia de sufragio.

Para estas elecciones, el voto es obligatorio, personal y en todos los casos será secreto para los docentes en ejercicio que tengan la calidad de efectivos, y los interinos con un año de antigüedad como mínimo, al 31 de diciembre de 2025, según los reglamentos establecidos por ANEP.

Dónde votar en las Elecciones ATD 2026

La Corte Electoral ofrece un plan circuital por departamento para estas Elecciones ATD 2026, al que se puede acceder a través de este enlace, como también un buscador del padrón definitivo, que cerró el 31 de diciembre del año pasado.

En el buscador se puede verificar la habilitación de los votantes y conocer el circuito en que les corresponde votar.

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Para buscar dentro del padrón de habilitados, se debe seguir estos pasos:



Ingresar al buscador de padrón para la Elección ATD 2026 a través de este enlace Escribir el número de cédula Hacer clic en la caja de verificación CAPTCHA ("no soy un robot") Hacer clic en "consultar"

Para los casos en los que una persona busca por cédula y no encuentra datos, la Corte Electoral recomienda que se consulte también por nombre y apellido.

Para consultas, se puede enviar un correo electrónico a comision_atd@corteelectoral.gub.uy o llamar por teléfono a 1924 int. 3323, indica la Corte Electoral en su página web.