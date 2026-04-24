Inumet emitió un aviso por vientos fuertes para el domingo: las zonas afectadas y cuándo empieza a regir

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso a la población por vientos fuertes a partir de la tarde de este domingo 26. Se espera que el fenómeno afecte las zonas costeras del sur y este del país.

"Vientos fuertes y persistentes desde la tarde del domingo 26 y hasta la tarde del lunes 27, afectando las zonas costeras del sur y este. Se espera un incremento de la intensidad del viento del sector oeste, con vientos sostenidos de 40-60 km/h, con rachas entre 60-80 km/h y ocasionalmente superiores", señaló Inumet.

"Luego de esta situación, ingresará una masa de aire frío que favorecerá el descenso de la temperatura", añadió.

#AvisoALaPoblación desde la tarde del domingo 26 por vientos fuertes. pic.twitter.com/WtVH5ctqiq — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) April 24, 2026

La "descomposición" del domingo: meteorólogo explica las consecuencias del frente frío que afectará a Uruguay

Un "frente frío asociado a una baja presión" afectará a Uruguay, fundamentalmente a la región sur, a partir del domingo y provocará lluvias y un nuevo descenso de temperatura, según informó a El País el meteorólogo Mario Bidegain.

Viernes y sábado, dijo Bidegain, serán días con "tiempo bueno en general", pese a que han bajado un poco las temperaturas mínimas. Las máximas se ubicarán entre 22° y 23°, lo que marca una anomalía con respecto a lo esperado para la época. "La descomposición viene el domingo", alertó, aunque hizo dos aclaraciones.

Rambla tras vientos fuertes Foto: Leonardo Mainé / El País.

En primer término, aclaró que las precipitaciones del domingo de momento parecen "bastante escasas". Se concentrarán en la tarde, luego del mediodía, y si bien pueden extenderse hasta la noche serán de "medio milímetro por hora", o sea que "en el acumulado capaz no llegan ni a cinco milímetros". Bidegain entiende que "no van a perturbar demasiado ninguna actividad al aire libre". Estas lluvias van a afectar fundamentalmente al sur del país, a las costas del océano Atlántico y del Río de la Plata.

La otra aclaración es con respecto a la masa de aire frío que quedará en Uruguay luego del pasaje de este frente. Las temperaturas bajarán el lunes, fundamentalmente en sus valores máximos; Bidegain resaltó que las mínimas se mantendrán en torno a 10° en Montevideo pero las máximas bajarán "por lo menos cinco grados, si no más", ya que se ubicarán sobre los 16°. En el interior del país las mínimas bajarán más, hasta los 5° o 6°, aunque "no va a haber heladas". El agregado que hizo el meteorólogo es que el miércoles los vientos rotarán nuevamente al sector norte y la temperatura "se recuperará rápidamente", en el sentido de que volverá a subir tanto en su valor mínimo como en su valor máximo.

El especialista resaltó que no se trata de un frío invernal sino otoñal: "Estaría bien par la época".

El pronóstico de Inumet para los próximos días: habrá un aumento en la velocidad del viento

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana que este viernes la mínima será de 9° y la máxima de 22°. El sábado será de 10° y la máxima de 20°, con "probables precipitaciones y tormentas hacia la noche".

El domingo la temperatura irá de 10° a 16°, con cielo de nuboso a cubierto con "probables precipitaciones y tormentas", con "temperatura en descenso" y un aumento de la velocidad del viento hacia la tarde, con rachas de 70 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores.

El lunes seguirá bajando la temperatura, ya que la mínima será de 9° y la máxima de 15°, con baja probabilidad de lluvias. El martes, con mejor tiempo, habrá entre 8° y 18°. El miércoles la temperatura subirá a 12° y 21°.