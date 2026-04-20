Una depresión atmosférica traerá nuevas lluvias y meteorólogos anuncian la llegada del frío a Uruguay

Tanto el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como varios meteorólogos independientes coinciden en dos cosas: primero, que entre lunes y martes pueden registrarse algunas precipitaciones; segundo, que a partir del miércoles bajará la temperatura y sobre todo las mañanas y las noches empezarán a ser frías, como corresponde al otoño.

El meteorólogo José Serra indicó este lunes en diálogo con El País que en algunos departamentos del norte, el centro y el este de Uruguay empezó a llover temprano debido a una depresión atmosférica que se extenderá a casi todo el resto del territorio a la noche.

En Montevideo se espera que las lluvias permanezcan entre la noche de este lunes y las primeras horas del martes, ya que a la tarde comenzaría a mejorar, según Serra. Además, los acumulados de precipitaciones se prevén escasos, de entre cinco y diez milímetros. Es más probable que haya tormentas en el norte.

En cuanto a las temperaturas, Serra indicó que Uruguay todavía mantiene una anomalía positiva, es decir, valores por encima de lo normal para la época. Sin embargo, esa tendencia cambiará a partir del miércoles: "El avance de una nueva masa de aire" va a dar lugar a un período de varios días sin lluvias pero "el otoño va a empezar a hacer su trabajo y las mínimas van a estar alrededor de 12° grados promedio, así que una frazada más".

Una mujer abrigada un día de frío en Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

El domingo llegaría un frente frío con lluvias

De cara al fin de semana, Serra también prevé un tiempo agradable "salvo el domingo a la noche, que podríamos tener cierta inestabilidad" por el avance de un frente frío. Ese día se esperan "bajas sensaciones térmicas".

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis señaló en Informativo Sarandí (AM 690) que empezará a llover en Montevideo este lunes de noche "a última hora" y se mantendrá con precipitaciones "todo el martes" pero "no complicado". "El domingo hay chaparrones", adelantó. Para esa jornada también indicó que "va a estar frío, muy frío".

El pronóstico del tiempo de Inumet para los próximos días

Inumet, por su parte, tiene en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana "probables precipitaciones aisladas" entre la tarde y la noche de este lunes, con una mínima de 18° y una máxima de 23°. Estas lluvias, aunque leves, continuarían el martes con probables tormentas: la temperatura oscilaría entre 18° y 24°.

Un hombre cruza la calle con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

Ya para el miércoles prevé un descenso de la temperatura mínima a 14°, mientras que la máxima se anuncia de 20°. Además, se pronostican algunas horas de sol, que permanecerá ausente durante las jornadas previas.

El jueves se pronostica entre 14° y 21°, el viernes entre 11° y 21, igual que el sábado, y el domingo entre 11° y 18°, de momento el día más frío de la semana.