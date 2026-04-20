Erosión de la rambla de La Floresta genera preocupación en vecinos, que iniciaron movilización

El progresivo deterioro de las barrancas de La Floresta, en la zona de Villa del Mar, preocupa a los residentes de esa localidad del balneario de Canelones, quienes reclaman a las autoridades nacionales y departamentales una solución a esta problemática ambiental.

Este domingo, de hecho, la Liga de Fomento de La Floresta convocó a un encuentro de vecinos para analizar la situación y promover la recolección de firmas para impulsar su causa a nivel de la Intendencia de Canelones y el gobierno nacional (ver aparte).

Tras la actividad, la secretaria general de la Liga, Elisabet Culñev, explicó a El País que el daño es “grave” y sigue incrementándose. “Hay lugares donde se ha caído parte de la calle”, afirmó.

El impacto ambiental y vial no son las únicas consecuencias que ha generado este problema. Siete familias le ganaron un juicio al Estado uruguayo por verse perjudicadas por el deterioro de la rambla y serán indemnizadas, detalló Culñev.

Ante esta situación, la Liga de Fomento de La Floresta viene realizando reiteradas gestiones ante organismos, autoridades departamentales y ministerios para encontrar respuesta. Sin embargo, solo han recibido “promesas”, dijo Culñev. “No tenemos un proyecto concreto que podamos mirar y decir ‘esto es lo que se va a hacer’”.

Multicausal

La erosión de la rambla de La Floresta se remonta a más de 30 años, según la Liga de Fomento, un fenómeno que se ve agravada luego de lluvias intensas.

Culñev mencionó además otros factores cuya combinación provoca el deterioro de la zona: el impacto del mar contra las barrancas cuando sube la marea; la ubicación de los espigones en la playa que no permite la retención de arena; la intervención de particulares que, intentando paliar la problemática, colocaron rocas en la zona afectando parcialmente el área; y la falta de canalización de las aguas pluviales, lo que socava aún más las barrancas.

“No tenemos saneamiento, entonces los pozos se hacen con robadores y (el agua) va para las napas freáticas y drena por abajo. Al caminar por la playa, ves hilitos de agua que caen desde la mitad de las barrancas”, señaló.

Este último punto se ha intensificado en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia de coronavirus, cuando más personas decidieron radicarse en La Floresta. Actualmente, unas 3.000 viven allí todo el año, estimó Culñev.

La mayor densidad de población en el balneario ocasiona que, con más viviendas y personas instaladas allí, “se tire más agua a la calle”.

Este problema ambiental no es exclusivo de La Floresta, aclaró la secretaria general de la Liga, sino que se extiende dentro de un “ecosistema de playas” que abarca desde Piedra Lisa, en Atlántida, hasta Bello Horizonte, un área que incluye otros balnearios como Las Toscas, Parque del Plata y Costa Azul.

A las causas ambientales y de infraestructura, se suma la falta de concientización de personas que, por ejemplo, llevan sus vehículos hasta la zona de barrancas, lo que contribuye a su deterioro.

“La acción del mar es muy brava, pero si además tenemos un gobierno omiso que no hace los pluviales y vecinos que no entienden (la problemática), estamos en una situación grave porque sigue el deterioro”, cuestionó Culñev.