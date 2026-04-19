El pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 20 de abril se prevé una jornada inestable en la República Oriental del Uruguay, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 25°C.

En la zona noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. Temperatura mínima de 16°C y máxima de 24°C.

En el noreste, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, acompañado de precipitaciones y probables tormentas. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Temperatura mínima de 14°C y máxima de 24°C.

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y neblinas, con probables precipitaciones aisladas. Se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas costeras. En la tarde y noche persistirá el cielo nuboso a cubierto con neblinas, junto a precipitaciones y tormentas aisladas, manteniéndose las rachas de hasta 40 km/h en áreas costeras. Temperatura mínima de 15°C y máxima de 24°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con neblinas y probables precipitaciones aisladas. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con lluvias aisladas y rachas de viento de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras. Temperatura mínima de 13°C y máxima de 25°C.

Cielo nublado en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En el este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, junto a precipitaciones aisladas. Durante la tarde y la noche el cielo continuará nuboso a cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 24°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto. En la tarde y noche se mantendrán las mismas condiciones, con probables lluvias aisladas y rachas de viento de hasta 40 km/h. Temperatura mínima de 18°C y máxima de 21°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. En la tarde y noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con probables precipitaciones aisladas y rachas de entre 40 y 50 km/h. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 23°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.