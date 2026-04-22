"Primeros indicios del invierno": el pronóstico de Metsul por la "masa de aire frío" que llegará a Uruguay

MetSul Meteorologia, observatorio meteorológico privado con sede en el sur de Brasil, señaló que "una masa de aire frío llegará a principios de la próxima semana" y traerá consigo "los primeros indicios del invierno", con un fuerte descenso de la temperatura en las zonas más al sur de Brasil, que también tendrá impacto en Uruguay.

Esta incursión de aire frío "dista mucho de ser intensa, ya que en esta época del año en el pasado se han producido episodios de aire polar, incluso con nevadas, debido a masas de aire frío realmente muy fuertes, pero proporcionaría temperaturas mínimas y máximas aún no registradas en 2026 en cientos de ciudades de la región sur de Brasil", expresó Metsul.

La masa de aire frío comenzará a entrar en Río Grande do Sul el domingo desde el sur del estado y para la madrugada del lunes debería llegar a todo el territorio de Rio Grande do Sul y también a parte de Santa Catarina y a territorio uruguayo.

La masa de aire frío será impulsada por un "intenso ciclón extratropical en el Atlántico Sur, al este de Argentina, que se formará a partir de una zona de baja presión que migrará desde la Patagonia hacia el océano", indicó Metsul.

Qué dice Inumet y especialistas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y especialistas independientes coinciden en que Uruguay vivirá una caída en la temperatura mínima que provocará mañanas y noches frías, aunque la máxima se mantendrá cercana a 20° o incluso superior, por lo que las tardes se mantendrán agradables. Hacia el domingo, los pronósticos del tiempo señalan la llegada de un frente frío que anticipa la probabilidad de lluvias.

El meteorólogo Mario Bidegain explicó a El País que a partir de este miércoles está previsto un descenso de la temperatura mínima a 14° o 15° en el sur del país. "Veníamos con casi 20° de mínima, temperaturas muy altas, dos grados por encima de lo normal en abril", señaló. Indicó que la máxima no bajará tanto: se mantendrá entre 19° y 23°. Así seguirá hasta el domingo, con pequeñas variaciones, pero el lunes bajará otro escalón, con mínimas que llegarán a 11° o 12°: "Estamos hablando de tiempo fresco, no es frío, no vamos a tener heladas ni mucho menos".

El domingo se prevé el "pasaje de un frente frío con algunas lluvias muy moderadas, de entre 5 y 10 milímetros". "Hasta el sábado tiempo muy bueno, el domingo tenemos esa desmejora y a partir del lunes esa nueva caída de temperatura", resumió el meteorólogo, que indicó que el lunes será el día más frío de los próximos.

Lluvia. Foto: Estefanía Leal.

Su colega Guillermo Ramis indicó en diálogo con Informativo Sarandí que la temperatura mínima de los próximos días, hasta el domingo, estará entre 12° y 15°, mientras que las máximas se ubicarán entre 18° y 22°. Precisamente el domingo será la máxima más baja, con chaparrones y "bastante ventoso" del suroeste debido al pasaje de un frente frío.

Previamente, el meteorólogo José Serra indicó este lunes en diálogo con El País "el avance de una nueva masa de aire" va a dar lugar a un período de varios días sin lluvias, hasta el domingo, pero "el otoño va a empezar a hacer su trabajo y las mínimas van a estar alrededor de 12° promedio, así que una frazada más".

El domingo "podríamos tener cierta inestabilidad" por el avance de un frente frío. Ese día se esperan "bajas sensaciones térmicas", dijo Serra.

Calles anegadas en Montevideo por el temporal de este domingo 29 de marzo de 2026. Foto: Estefanía Leal.

El pronóstico del tiempo de Inumet para los próximos días

Inumet marca en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana un miércoles con 14° de mínima y 20° de máxima, 13° y 21° para el jueves y 11° y 21° para el viernes. El sábado la temperatura se prevé que oscile entre 10° y 21°. El domingo, con probabilidad media de precipitaciones, la mínima será de 11° y la máxima de 18°. El lunes, ya sin lluvias, se anuncia 9° y 17°.