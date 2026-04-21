El pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y el Área Metropolitana la temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 20°C. Se esperan precipitaciones escasas.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 22 de abril se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 24°C a nivel nacional.
En el Noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. Durante la tarde y la noche se espera un pasaje a cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 24°C.
En el Noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso a cubierto y neblinas, con probables precipitaciones escasas. Hacia la tarde y la noche, el cielo se mantendrá algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 24°C.
En el Suroeste, la mañana comenzará con disminución de la nubosidad. Durante la tarde y la noche se espera un cielo claro a algo nuboso, con períodos de nuboso y presencia de neblinas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 23°C.
En el Centro-Sur, la mañana estará marcada por cielo cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso, mejoras y neblinas, acompañado de precipitaciones y probables tormentas. En la tarde y noche, el cielo se presentará algo nuboso a nuboso, con neblinas. Se prevén rachas de viento de hasta 55 km/h en zonas costeras durante la mañana y de hasta 40 km/h hacia el final del día. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 22°C.
En el Este, la mañana se presentará con cielo cubierto a nuboso, períodos de algo nuboso y condiciones ventosas en zonas costeras, con precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso a nuboso, con neblinas y probables precipitaciones escasas. Se esperan rachas de viento de entre 40 y 55 km/h en zonas costeras, persistiendo luego entre 40 y 50 km/h. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 23°C.
En Punta del Este, la mañana tendrá cielo cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso y condiciones ventosas, junto a precipitaciones y probables tormentas. Hacia la tarde y noche, el cielo se presentará nuboso a algo nuboso, con probables precipitaciones escasas. Se prevén rachas de viento de hasta 55 km/h en la mañana, disminuyendo a valores de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 20°C.
En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso y mejoras, junto a precipitaciones escasas. Durante la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso, con períodos de nuboso. Se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 20°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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