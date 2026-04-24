La semana que viene tendrá un feriado no laborable para todos los uruguayos: cuánto cobran quienes trabajen

El mes de mayo 2026 comenzará con un feriado no laborable para todas las personas en Uruguay. Es uno de los asuetos más importantes en el país. Se trata del Día de los Trabajadores, que este año se conmemora el viernes 1º de mayo de 2026, lo que significa que las personas que descansen ese día contarán con un fin de semana largo.

Durante el feriado del 1º de mayo, se producirá el cierre de oficinas públicas y varios comercios. Para las personas que sí tienen actividad laboral, hay una legislación que establece cuánto se cobra por trabajar el primero de mayo.

En Uruguay, este día festivo no se corre de fecha. Entre todos los feriados que hay en el calendario 2026 en Uruguay, algunas conmemoraciones cambian de fecha y otras se mantienen en el día de la efemérides. Esto es según lo determinado por la ley 16.805, en su redacción dada por la ley 17.414, que explica que los feriados de Carnaval, Semana Santa y los correspondientes al 1º y 6 de enero, 1º de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre se deben conmemorar el día en el que caen y no se pueden cambiar.

¿Cómo cobran las personas que trabajan el 1º de mayo?

Con respecto a la remuneración para este feriado, según indica el artículo 18 de la ley 12.590 del 23 de diciembre de 1958, "los días 1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre de cada año, todo trabajador percibirá remuneración como si trabajara; en caso de trabajar, recibirá doble paga".

En este sentido, tal como explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su sitio web, si un trabajador mensual trabaja, deberá cobrar el mes completo, más un día. Este día extra se calcula dividiendo el sueldo entre 30.

En cuanto a las horas extra, estas se remunerarán con un recargo del 150 % del valor hora correspondiente a los días laborales, según el decreto N° 550/989.

Pago en pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Por otro lado, si el trabajador es jornalero y trabaja, recibirá un doble jornal. Esto mismo aplica para los jornales de los trabajadores rurales, según el decreto N° 216/012.

¿Qué se conmemora el 1º de mayo?

El Día Internacional de los Trabajadores se estableció este día en particular por los "Mártires de Chicago"; trabajadores estadounidenses que desde el 1° de mayo de 1886 se pronunciaron y manifestaron en miles de fábricas pidiendo mejoras en las condiciones laborales y perdieron su vida en las manifestaciones.

Tras la Revolución Industrial en Gran Bretaña durante el siglo XVIII, las condiciones laborales eran cada vez más precarias e inhumanas, lo que aumentó considerablemente los reclamos por parte de los trabajadores. En el cuarto congreso de la Federación de Trabajadores de Estados Unidos y Canadá en 1884, los obreros utilizaron el lema de "ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa", de donde surge la jornada de las ocho horas.

Explosión que desencadenó los disturbios de Haymarket en 1886, conflicto en el que perdieron la vida los Mártires de Chicago. Foto: Wikimedia Commons.

Se desataron enfrentamientos entre los trabajadores y la policía, con altos niveles de violencia. La explosión de una bomba dejó fallecidos y el gobierno declaró el estado de sitio y el toque de queda. Luego de esa medida los paros cesaron. Estos actos dejaron una huella y pusieron foco en la cuestión social relacionada al trabajo y la vida digna. Las repercusiones persisten hasta el día de hoy, donde en varios países incluso se realizan manifestaciones y actos organizados por sindicatos y movimientos sociales demostrando el significado y la relevancia de honrar el 1° de mayo con su valor histórico y social.

Estas actividades buscan no solo celebrar los avances, sino también visibilizar las demandas pendientes para garantizar condiciones laborales justas y dignas.