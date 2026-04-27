La Lotería Uruguaya suma nuevos sorteos millonarios: el Gordo de Invierno y el regreso de La Grande en agosto

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) anunció varias novedades que se llevarán a cabo en la Lotería Uruguaya, incluyendo nuevos sorteos, y cambios en premios y modalidades de juego en premios existentes.

Según la DNLQ, estas novedades se llevaron a cabo para "modernizar el juego, ofrecer mayores oportunidades a los apostadores y fortalecer uno de los sorteos más emblemáticos del país".

La nueva resolución indica que habrá 15.000 premios por sorteo, sumando nuevas alternativas de premios para los apostadores.

Los sorteos que la DNLQ sumará a su calendario en 2026

Entre sus anuncios, se confirmó el regreso de La Grande de agosto "luego de muchos años", según la DNLQ, que añade que este nuevo sorteo tendrá "premios muy importantes".

También se anunció otro sorteo millonario: el Gordo de Invierno. Este se llevará a cabo en el mes de julio.

Bolillero en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Foto: Leonardo Mainé

Cambios en los premios de la Lotería Uruguaya

El programa de premios y la modalidad de juego de la Lotería Uruguaya tienen varios cambios desde el 1º de marzo de 2026:



El billete entero pasa a costar $ 1.500, cada quinto tiene un valor de $ 300, mientras que la fracción electrónica también de compra presencial, costará $ 150

pasa a costar $ 1.500, cada tiene un valor de $ 300, mientras que la también de compra presencial, costará $ 150 El premio mayor será de $ 15.000.000

será de $ 15.000.000 Se añade un nuevo premio de carácter acumulable llamado "Premio Extra Acumulable", que tendrá un pozo inicial de $ 250.000 y seguirá creciendo mientras no haya un ganador

La DNLQ añadió que el segundo semestre de este 2026 agregará nuevas modalidades de compra de los billetes y fracciones. Estas implican la incorporación de "opciones adaptadas a los nuevos tiempos y costumbres" de los uruguayos.

Sorteo del Gordo de Fin de Año. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

De acuerdo con la entidad estatal, estos cambios se realizan para que la Lotería Uruguaya pueda "aggiornar su formato" y "ampliar beneficios" para las personas que participan de sus juegos de azar.

La DNLQ concluye haciendo enfatizando que todo lo que recauda se dirige a beneficios como formativas de fútbol de AUF y OFI, Hospitales Maciel, Pereira Rosell y Pasteur, la Secretaría Nacional de Deportes, el INAU y BPS.