La Lotería Uruguaya suma nuevos sorteos millonarios: el Gordo de Invierno y el regreso de La Grande en agosto
La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas anunció una serie de cambios que realizará en la Lotería Uruguaya, con aumentos en premios, nuevos sorteos y modificaciones en las modalidades de juegos.
La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) anunció varias novedades que se llevarán a cabo en la Lotería Uruguaya, incluyendo nuevos sorteos, y cambios en premios y modalidades de juego en premios existentes.
Según la DNLQ, estas novedades se llevaron a cabo para "modernizar el juego, ofrecer mayores oportunidades a los apostadores y fortalecer uno de los sorteos más emblemáticos del país".
La nueva resolución indica que habrá 15.000 premios por sorteo, sumando nuevas alternativas de premios para los apostadores.
Los sorteos que la DNLQ sumará a su calendario en 2026
Entre sus anuncios, se confirmó el regreso de La Grande de agosto "luego de muchos años", según la DNLQ, que añade que este nuevo sorteo tendrá "premios muy importantes".
También se anunció otro sorteo millonario: el Gordo de Invierno. Este se llevará a cabo en el mes de julio.
Cambios en los premios de la Lotería Uruguaya
El programa de premios y la modalidad de juego de la Lotería Uruguaya tienen varios cambios desde el 1º de marzo de 2026:
- El billete entero pasa a costar $ 1.500, cada quinto tiene un valor de $ 300, mientras que la fracción electrónica también de compra presencial, costará $ 150
- El premio mayor será de $ 15.000.000
- Se añade un nuevo premio de carácter acumulable llamado "Premio Extra Acumulable", que tendrá un pozo inicial de $ 250.000 y seguirá creciendo mientras no haya un ganador
La DNLQ añadió que el segundo semestre de este 2026 agregará nuevas modalidades de compra de los billetes y fracciones. Estas implican la incorporación de "opciones adaptadas a los nuevos tiempos y costumbres" de los uruguayos.
De acuerdo con la entidad estatal, estos cambios se realizan para que la Lotería Uruguaya pueda "aggiornar su formato" y "ampliar beneficios" para las personas que participan de sus juegos de azar.
La DNLQ concluye haciendo enfatizando que todo lo que recauda se dirige a beneficios como formativas de fútbol de AUF y OFI, Hospitales Maciel, Pereira Rosell y Pasteur, la Secretaría Nacional de Deportes, el INAU y BPS.
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