¿Cuándo es el Día del Centro en mayo 2026? Descuentos especiales por el Día de la Madre
Habrá rebajas en los comercios adheridos por las zonas del Centro, Cordón y Ciudad Vieja, aprovechando la fecha comercial del Día de la Madre. El estacionamiento tarifado será gratis por tres horas.
El Día del Centro ya tiene fecha establecida para mayo de 2026 y se trata de una oportunidad para aprovechar los descuentos de los locales ubicados en la zona céntrica de Montevideo en vísperas del Día de la Madre, que este año se celebra el domingo 10 de mayo.
En la página de Paseo Centro, que nuclea comercios del Centro, Cordón y Ciudad Vieja, ya anunciaron las fechas de la próxima edición del Día del Centro, que tomarán lugar los días 7, 8 y 9 de mayo.
“Vení a disfrutar de una experiencia única en el mayor paseo de compras a cielo abierto de Montevideo", indica el afiche promocional de esta nueva edición del Día del Centro.
La Intendencia de Montevideo (IMM) mantendrá el cambio en el sistema de estacionamiento tarifado para los "Días del Centro", donde "los vehículos que estacionen en una zona tarifada durante el Día del Centro tendrán 3 horas seguidas de estacionamiento gratuito en la primera compra del día".
Qué días hay estacionamiento tarifado gratis en el Centro en mayo
Como se ha vuelto costumbre desde la edición de diciembre 2024, el estacionamiento tarifado gratuito del Día del Centro se limita a tres horas por día y por vehículo. En el mes de mayo 2026, los días de descuentos que contarán con estacionamiento tarifado gratis son el jueves 7 y el viernes 8 de mayo.
¿Cuáles son los locales adheridos al Día del Centro?
Para consultar los locales adheridos al Día del Centro, se puede visitar el sitio web de Paseo Centro, o a través del perfil de Paseo Centro en redes sociales como Instagram.
El Día del Centro cuenta con el apoyo de la Intendencia de Montevideo y Uruguay Natural.
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