“Día de la Madre Prematuro” , jornada solidaria de Divino junto a la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia

Desde hace más de 25 años, la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia cumple un rol clave dentro del Hospital Pereira Rossell, enfocada en mejorar la calidad de vida y la sobrevida de los bebés prematuros en Uruguay. Su alcance es nacional, acompañando cada año a miles de familias tanto del sistema público como privado. Su trabajo abarca atención médica, acompañamiento y contención, abordando la prematurez de forma integral.

A lo largo del tiempo, la Fundación ha impulsado iniciativas pioneras en el país, como el primer Banco de Leche Humana, que garantiza el acceso a leche pasteurizada para recién nacidos prematuros, y el Hogar de Madres, que permite a las familias permanecer cerca de sus bebés durante la internación.

También ha incorporado avances en medicina fetal, con tecnología para cirugías intrauterinas y proyectos innovadores como la telesonografía con inteligencia artificial, que facilita diagnósticos prenatales a distancia.

En Uruguay, cerca del 9% de los nacimientos son prematuros, una realidad que impacta a miles de familias cada año y que requiere no solo atención médica especializada para los bebés, sino también acompañamiento y contención para sus familias.

Desde el inicio de esta iniciativa, los fondos recaudados han sido destinados a la compra de equipamiento que contribuye a mejorar la sobrevida de los recién nacidos prematuros en todo el país.

En la segunda edición, lo recaudado permitió adquirir un ecógrafo de última generación, hoy en funcionamiento en el Hospital Pereira Rossell, que ya ha sido utilizado para realizar cientos de estudios a madres de todo el país.

“Este proyecto se ha consolidado como una de las iniciativas más relevantes dentro del calendario de Divino. Trabajar junto a la Fundación y contribuir, desde nuestro lugar, a mejorar la sobrevida de la prematurez nos genera un profundo orgullo. Esto es posible gracias al compromiso de nuestro equipo y de nuestros clientes”, señaló Victoria Dutra, gerente de Marketing y Comunicación Corporativa de Divino.

