Se acerca el Día de la Madre 2026 en Uruguay: queda menos de un mes para el primer día comercial del año

Según definió la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy), el domingo 10 de mayo se celebrará el Día de la Madre 2026. A menos de un mes, se trata de la primera fecha comercial del año, el segundo domingo de mayo.

Este día se conmemora en mayo siguiendo la tradición originada en Estados Unidos. Fue Julia Ward Howe, una poeta y activista social estadounidense, que en 1870 en Boston llevó adelante una gran manifestación pacífica. Allí se reunieron madres víctimas de la guerra de Secesión (guerra civil en Estados Unidos de 1861 a 1865). Ese hito marcó el inicio de la celebración Día de la Madre, que se fue expandiendo a nivel mundial.

Otra figura partícipe de la cruzada fue la activista Anna Reeves Jarvis. Tras haber atendido junto a otras mujeres a los heridos en la guerra, Reeves buscaba destacar el trabajo de las mujeres. En especial, de las madres trabajadoras, para reconocer su esfuerzo por cuidar de su familia y trabajar al mismo tiempo, algo poco común para la época y que generaba mucha polémica.

El reconocimiento e instalación de este día como celebración oficial fue en 1914, con el entonces presidente Thomas Woodrow Wilson, a través de un proyecto de ley. El mismo estableció que el día se conmemoraría el segundo domingo de mayo como “Día de la Madre”, fecha en la que había muerto la madre de Reeves Jarvis, para homenajear, agradecer y admirar a todas las madres de Estados Unidos.

Ideas para regalarle a las madres en su día

No se necesita de un gran presupuesto para sorprender a las madres con un lindo y cariñoso gesto en su día. Desde un desayuno en la cama, una carta firmada por toda la familia, o una salida a un restaurante de su preferencia para celebrarla. Se trata de demostrarle el cariño y agradecimiento profundo que se le tiene. En definitva, el Día de la Madre es una excusa para hacer una pausa y apreciar a las madres por todo lo que hacen a diario por sus hijos y su familia.