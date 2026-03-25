¿Cuándo es el Día del niño 2026 en Uruguay? La fecha confirmada para el festejo y cuál es el origen de este día

Este año el Día del niño en Uruguay se celebrará el domingo 16 de agosto. Es la cuarta y penúltima fecha comercial del país en el año (le sigue el Día de los hijos, el 18 de octubre), de acuerdo a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

Estas fechas comerciales "representan una oportunidad estratégica para dinamizar la actividad comercial en todo el país", según comenta la Cámara sobre el fomento de la economía local. Es en estos días que se alienta a los comercios a destacar sus propuestas de valor y sumarse a las celebraciones con campañas creativas, promociones y descuentos.

¿Por qué el Día del Niño 2026 se celebra el 16 de agosto?

El Día del niño en Uruguay surge de un acuerdo entre la Cámara de Comercio y Servicios y las cámaras empresariales del sector de juguetes y retail. Se busca que la celebración se realice el tercer domingo de agosto. Para este 2026, el calendario marca que ese lugar lo ocupa el domingo 16.

El origen de la celebración

Aunque hoy lo vivimos como una fecha volcada al consumo y la reunión familiar, el origen del Día del niño tiene una raíz profundamente humanitaria. La celebración responde a la recomendación de la Asamblea General de la ONU de 1954, que instó a todas las naciones a instituir un "Día universal del niño" para promover el bienestar de los más pequeños. Este hito se consolidó años más tarde con la aprobación de la Declaración de los derechos del niño en 1959 y la convención sobre los mismos derechos en 1989. En Uruguay, la fecha se mantiene como un recordatorio anual sobre la importancia de proteger la infancia, garantizar su acceso a la educación y asegurar un entorno de crecimiento saludable, trascendiendo el valor material de un regalo.