¿Qué se celebra hoy, miércoles 25 de marzo de 2026 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

Al comenzar un nuevo día, en este caso el miércoles 25 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se celebra este 25 de marzo

Día de la Independencia de Grecia, celebrado el 25 de marzo, es una de las fechas más importantes en la historia de este país, ya que conmemora el inicio de la Revolución Griega de 1821, que marcó el comienzo de su lucha por la independencia del Imperio Otomano, que había dominado Grecia durante casi cuatro siglos. Este día simboliza la valentía y el espíritu de resistencia del pueblo griego, que se levantó contra el yugo otomano para recuperar su libertad y autonomía.

El contexto histórico de la independencia griega

Durante más de 400 años, Grecia estuvo bajo el control del Imperio Otomano, un período que estuvo marcado por la opresión, la discriminación religiosa y cultural. A pesar de las dificultades, la identidad nacional griega se mantuvo viva gracias a la cultura, la religión y las tradiciones, que fueron pilares fundamentales para la resistencia. En el siglo XIX, las ideas de libertad y de independencia que surgieron en Europa inspiraron a muchos griegos a luchar por su soberanía.

La Revolución Griega comenzó en 1821, cuando varias regiones del país se alzaron contra el dominio otomano. Aunque la lucha fue larga y difícil y estuvo marcada por innumerables sacrificios, los griegos finalmente lograron expulsar a los otomanos con la ayuda de potencias europeas como Gran Bretaña, Francia y Rusia. El 25 de marzo es la fecha en que se dio el inicio oficial de la rebelión y desde entonces se celebra como el símbolo del renacimiento de la nación griega.

Las celebraciones del Día de la Independencia de Grecia

El Día de la Independencia de Grecia es una fiesta nacional que se celebra con numerosas actividades en todo el país. Las festividades incluyen desfiles militares, ceremonias en monumentos históricos y eventos culturales que conmemoran la lucha por la libertad. En Atenas, la capital, el desfile principal tiene lugar en la famosa Plaza Sintagma, donde participan tropas del ejército griego, la policía y diversas organizaciones civiles. Estos desfiles son seguidos por miles de ciudadanos que se agrupan para mostrar su respeto y orgullo por la independencia nacional.

El día también está marcado por ceremonias religiosas, ya que el 25 de marzo es también una festividad religiosa en honor a la Anunciación de la Virgen María. La Iglesia Ortodoxa Griega juega un papel importante en las celebraciones y los griegos asisten a misas especiales para conmemorar tanto la independencia como la fe religiosa que ha sido parte fundamental de la identidad nacional.

Paisaje de Creta, en Grecia.

La importancia del Día de la Independencia para Grecia

El Día de la Independencia de Grecia no solo es una ocasión para recordar los logros históricos del país, sino también para reflexionar sobre los valores de libertad, dignidad y lucha por la justicia. Este día es una oportunidad para que los griegos renueven su sentido de identidad nacional y celebren los avances que han hecho como nación, desde la independencia hasta su participación activa en la comunidad internacional.

Además, este día también es un recordatorio de la importancia de la unidad en la lucha por la libertad. La Revolución Griega no solo fue una lucha armada, sino también un movimiento cultural y social que involucró a todas las clases sociales, incluyendo a intelectuales, líderes religiosos y campesinos. La independencia de Grecia fue el resultado de la lucha colectiva de un pueblo que no dejó que la opresión definiera su destino.

Eventos que sucedieron un 25 de marzo y marcaron la historia

2011: En Siria, en el llamado "Viernes de la Dignidad", las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una nueva masacre de manifestantes ahogando en un baño de sangre cualquier discrepancia con el régimen, a raíz del aumento de la revuelta en la ciudad sureña de Deraa y la expansión de las protestas a otras áreas del país, incluida la capital Damasco. Con este execrable y brutal acto, el régimen de Bachar el Asad olvidó las promesas de tolerancia formuladas el día anterior.

1957: En Roma, los representantes de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firmaron los Tratados de Roma, que constituyeron los Tratados fundacionales de la Comunidad Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom).

1911: En la fábrica textil Triangle Shirtwaist de Nueva York se produjo un incendio que resultó en 123 trabajadoras muertas y 23 hombres, en su mayoría inmigrantes. En 1909 estas mujeres ya habían protagonizado una huelga reclamando menos horas de trabajo, más salario y un lugar de trabajo más seguro dotado con medidas contra incendios. Solo lograron mejorar su salario y trabajar menos horas. Las exigencias de seguridad fueron ignoradas. Este trágico día se convirtió en el germen del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebraría el 8 de marzo.

Protesta después del incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, en el que murieron 123 trabajadoras y 23 trabajadores. Foto: Wikimedia Commons.

1807: El Parlamento británico aprobó la ley que prohibió el comercio de esclavos. Durante el dominio absoluto de Inglaterra sobre las Antillas, el comercio de esclavos recibió un impulso enorme para hacer frente a los productivos cultivos de caña de azúcar y café. Pero, al no tener ya el dominio, la continuación de la trata de negros benefició a las regiones occidentales que ya no eran británicas, en detrimento de las antiguas colonias. Por eso Inglaterra decidió prohibir el comercio de esclavos, después de que Dinamarca, en 1792, decretara su abolición para el año 1803. Como Inglaterra dominó casi por completo el negocio de la esclavitud, la prohibición equivalió virtualmente a la supresión total de la misma, supresión que hizo valer Inglaterra cuando, después de 1813, Francia y España intentaron restablecerla. Así, gracias a la lucha por la hegemonía política, los ideales de los abolicionistas se vieron realizados. Estados Unidos también la prohibió, pero la disposición cobró vigencia a partir de 1808.

1655: El astrónomo, físico y matemático holandés Christiaan Huygens descubrió Titán, la luna más grande de Saturno, gracias a su recién construido nuevo telescopio, cuyas lentes finamente pulidas por él mismo, alcanzaron unos 50 aumentos. Durante varios meses siguió con precisión matemática la órbita del nuevo satélite, asegurando así su descubrimiento. Finalmente, en 1656 dio a conocer la importante noticia que significó el segundo descubrimiento de un satélite en torno a un planeta diferente al nuestro tras el descubrimiento realizado por Galileo de 4 satélites orbitando el gigante Júpiter.

1615: En el actual Paraguay, el jesuita Roque González Santa Cruz, primer santo paraguayo, fundó la ciudad de Encarnación. Poco a poco fue creciendo y el 8 de abril de 1843 fue elevada a la categoría de Villa.

1555: Según la tradición, en la actual Región Central de Venezuela, el conquistador español Alonso Díaz Moreno fundó la ciudad de Valencia, con el nombre de Nueva Valencia del Rey. La ganadería fue la principal fuente de ingresos de sus primeros pobladores. En las cercanías de esta ciudad, el 24 de junio de 1821, tuvo lugar la crucial Batalla de Carabobo, que junto a la Batalla naval del Lago de Maracaibo de julio de 1823, reafirmaron definitivamente la independencia venezolana de España.

1409: Para tratar de poner fin al cisma de Occidente, tuvo lugar la ceremonia de apertura del Concilio de Pisa en la catedral de dicha ciudad. Al final, todo salió mal y en lugar de obtener el resultado deseado, las cosas se complicaron hasta el extremo de que la cristiandad quedó dividida en tres en lugar de en dos, al elegir este Concilio a un tercer Papa, Alejandro V, que fue sucedido por el antipapa Juan XXIII.

1306: Roberto I Bruce fue coronado rey de Escocia en Scone. Al ganar la decisiva batalla de Bannockburn en 1314, liberó a Escocia del imperio inglés y confirmó la independencia de Escocia mediante el Tratado de Northampton en 1328. Finalmente, el 7 de junio de 1329, Roberto I murió víctima de una enfermedad crónica no aclarada.

1199: Al atardecer de este día Ricardo I "Corazón de León", rey de Inglaterra, caminó sin su cota de malla por el perímetro del castillo de Chalus, en Francia, cuando resultó gravemente herido de un flechazo. Tras intentar curarle, la herida terminó gangrenándose y acabó con su vida el próximo 6 de abril. Sus vísceras fueron enterradas en el lugar de su muerte, su corazón en Ruán, Normandía y el resto de su cuerpo fue sepultado a los pies de su padre en la Abadía de Fontevrault en Anjou.

Quién nació un 25 de marzo

1942: Nació en Memphis (Tennessee, EE.UU.), Aretha Franklin, conocida como "la reina del soul". Introdujo el "Gospel" de las iglesias negras en el mundo del espectáculo.

Aretha Franklin.

1881: Nació en Nagyszentmiklós, la Gran Hungría (actualmente Sinnicolau, Rumania), el compositor Béla Bartók, quien se convirtió en una de las figuras más originales y completas de la música del siglo XX, autor entre otras, de la ópera "El castillo de Barbazul".

1808: En la provincia de Badajoz (España), nació José Ignacio Javier Oriol Encarnación de Espronceda y Delgado, conocido escritor del Romanticismo, que fue considerado el más destacado poeta romántico español a causa de su estilo "byroniano". De su pluma salieron gran cantidad de poemas cortos a los que llamó "Canciones", inspirados en personajes marginados de la sociedad, entre los que destacó "Canción del pirata" o el poema "Desesperación", obra pesimista de un tono gris catastrófico, característico de la obra del poeta.

1538: En Bamberg, Alemania, nació Christopher Clavius. Se convirtió en un gran matemático alemán, astrónomo y jesuita que fue el principal artífice del calendario gregoriano moderno. En los últimos años de su vida llegó a ser el astrónomo más respetado de Europa y sus libros de texto se utilizaron para la educación astronómica durante más de cincuenta años en el viejo continente, llegando incluso a tierras más remotas al ser utilizados por los misioneros. En la Luna, un cráter lleva su nombre.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.