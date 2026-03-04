Demócrito, filósofo griego: “Hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente”

El filósofo Demócrito se mantiene relevante en la contemporaneidad debido a su contribución al bienestar humano con una de las frases célebres que se le atribuyen: “Hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente”. Esta cita es útil para profundizar acerca de un fenómeno que sigue ocurriendo en el mundo actual.

Con el estrés y la ansiedad que provoca la vida moderna, la filosofía cada vez cobra más importancia como una herramienta para adquirir una comprensión más honda de las dinámicas del ámbito laboral de las personas.

Demócrito de Abdera (460 a.C. - 370 a. C.), también es conocido como "el filósofo que ríe" debido a que, según National Geographic, siempre se encontraba en la búsqueda de algo por lo que estar alegre o reírse. Es conocido por su aporte masivo a la filosofía con la teoría del atomismo.

Esta corriente filosófica explica fenómenos complejos en términos de agregados de partículas o unidades fijas, explica Britannica. De acuerdo con la filosofía atomista, la realidad física está formada por unidades extremadamente pequeñas, concebidas como simples y permanentes, invisibles a simple vista. La diversidad de formas que percibimos en la naturaleza surge de las variaciones entre esas unidades y de la manera en que se combinan. En consecuencia, todo cambio que podemos observar se explica como una modificación en la disposición de esas partículas.

La visión de Demócrito sobre el tiempo y la felicidad

Demócrito entendía que el tiempo no es infinito para los seres humanos, pero notaba que la mayoría de las personas de su época vivían como si lo fuera. Su reconocida cita previamente mencionada, se trataba de una crítica a las personas que sacrifican su presente por un futuro que podría nunca llegar, según National Geographic.

La manera que Demócrito tenía de ver el mundo se centraba en la moderación y buscar una vida con equilibrio, explica el medio Clarín. Es por ello que el filósofo griego veía como una desmesura el sacrificio del presente por un futuro idealizado.

Pintura del filósofo griego Demócrito. Foto: Wikimedia Commons.

Demócrito sostenía que la felicidad no yacía en la acumulación de bienes materiales ni en los excesos del placer, sino en una existencia armónica, orientada por la racionalidad y la mesura. A esto era lo que el pensador denominaba como la verdadera eudaimonía, según National Geographic.

El aporte de Demócrito a la ciencia moderna

Además de ser considerado fundador del atomismo, uno de los reconocimientos más grandes que se le siguen haciendo a Demócrito es su contribución a la física moderna. Sus ideas influyeron en el desarrollo posterior del epicureísmo, según La Vanguardia.

Se cree que Demócrito escribió alrededor de 70 obras, pero solo unas pocas han podido perdurar en el tiempo. La mayoría de sus trabajos tratan sobre matemáticas, biología, sociología, geografía, astronomía, meteorología, economía, escenografía y teoría del lenguaje, según la Universidad de Flensburgo, en Alemania.