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Noticias de Frases de filósofos en El País Uruguay

Estatua de Diógenes de Sinope.

Diógenes, filósofo: "Uno debe buscar la virtud por sí mismo, sin ser influenciado por el miedo o la esperanza"

El País
Mente
16/03/2026, 10:06
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Por El País y Ismael Suárez
Aristóteles.jpg

Cómo encontrar la motivación para entrenar o empezar un nuevo proyecto, según la filosofía de Aristóteles

El País
Mente
13/03/2026, 12:00
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Por El País
Emociones

¿Por qué no somos felices? El truco de Schopenhauer para dejar de perseguir la zanahoria y vivir mejor

El País
Mente
13/03/2026, 09:00
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Por El País y Tatiana Scherz Brener
Felicidad

Por qué no sos feliz: la fórmula milenaria de Aristóteles para alcanzar el bienestar verdadero

El País
Mente
11/03/2026, 09:00
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Por El País y Tatiana Scherz Brener
Epicuro, filósofo griego.

Epicuro y la felicidad: la reflexión del filósofo que cuestiona la idea moderna de abundancia

El País
Mente
07/03/2026, 10:00
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Por El País y Emilia Triay
Busto del filósofo griego Demócrito.

Demócrito, filósofo griego: “Hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente”

El País
Mente
04/03/2026, 15:13
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Por El País y Ismael Suárez
Persona pensando

Mencio y la bondad humana: el filósofo que llamó a mirarse por dentro antes de culpar al otro

El País
Mente
27/02/2026, 20:00
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Por El País y Emilia Triay
Friedrich Nietzsche.

Friedrich Nietzsche, filósofo: "Buscar la felicidad en la fe es no querer buscar la verdad"

El País
Mente
24/02/2026, 15:05
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Por El País y Ismael Suárez
Estatua de Nerón y Séneca

Estoicismo hoy: la lección de Séneca sobre el poder interior y el dominio de uno mismo

El País
Mente
24/02/2026, 14:00
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Por El País y Emilia Triay
Confucio

Confucio, filósofo chino: “Aprender sin reflexionar es inútil; reflexionar sin aprender es peligroso”

El País
Mente
23/02/2026, 14:58
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Por El País y Lorena Zeballos Báez
Mujer reflexionando frente a una playa

Depender de uno mismo para vivir mejor: la vigencia del plan de felicidad de Platón en tiempos digitales

El País
Mente
20/02/2026, 07:00
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Por El País y Emilia Triay
Estatua del filósofo estoico Séneca.

Séneca y la virtud femenina, una mirada estoica que desafió prejuicios en la antigua Roma

El País
Mente
17/02/2026, 14:00
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Por El País y Emilia Triay
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