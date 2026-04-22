Filósofo de la antigua China: “Aparenta ser débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil”

La antigua China fue una civilización que dejó un gran legado de sabiduría e innovación al mundo, y muchas de las ideas de sus pensadores más relevantes siguen siendo útiles en la actualidad. Uno de los filósofos chinos que más influyó con sus reflexiones fue Sun Tzu, quien durante su vida se especializó en dirimir conflictos y tomar decisiones, por lo que aún hoy es un referente político y militar.

Una de las frases célebres de Sun Tzu más conocidas está relacionada a su visión sobre el pensamiento estratégico:

“Aparenta ser débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil”. Sun Tzu busca transmitir con esa cita que la ventaja en un conflicto no solo está relacionada al poder real, sino también cómo el contrincante percibe esa fuerza.

La idea central de este principio es sencilla: desorientar al adversario. Cuando alguien aparenta ser más débil de lo que en verdad es, puede provocar que el rival se confíe demasiado, creando así la oportunidad para un movimiento sorpresivo. Por otro lado, proyectar fortaleza en momentos de debilidad puede servir como una estrategia para desalentar posibles ataques.

Para este pensador, gestionar la información y las señales hacia el entorno resulta tan decisivo como contar con recursos o poder tangible. Cada acción, mensaje o gesto contribuye a formar una imagen que el adversario interpreta para orientar sus decisiones.

Desde este enfoque, los conflictos no dependen solo de la fuerza disponible, sino también de la habilidad para influir en la percepción ajena. En ese sentido, el engaño estratégico surge como un recurso capaz de compensar o amplificar las propias capacidades.

No obstante, aplicar este principio requiere gran exactitud. Si la imagen proyectada no se ajusta al momento oportuno, puede volverse en contra. Un cálculo erróneo en esa apariencia puede exponer vulnerabilidades reales. A lo largo del tiempo, estas ideas de Sun Tzu han influido en numerosas estrategias, tanto en el ámbito político como en el militar. Incluso en la actualidad, en un contexto donde la información circula con rapidez, su pensamiento mantiene plena vigencia.

Filósofo chino Sun Tzu, referente de la estrategia e ideas que pueden ser útiles más allá del campo de batalla. Foto: La Nación/GDA.

La filosofía de Sun Tzu también puede aplicarse a la vida cotidiana. En muchos ámbitos, desde el trabajo hasta las relaciones personales, no siempre conviene mostrar todas las cartas. A veces, mantener un perfil bajo cuando se tiene ventaja permite observar mejor el entorno, evitar conflictos innecesarios o sorprender con una decisión en el momento justo. La enseñanza apunta a algo muy humano: gestionar cómo nos perciben los demás para movernos con mayor inteligencia en contextos competitivos o desafiantes.

Vida y obra de Sun Tzu

También llamado Sunzi, Sun Tzu fue un estratega militar chino que vivió en el siglo V. Una de sus obras más importantes fue El arte de la guerra, que se considera un texto de referencia para la estrategia, que ha guiado a militares y gobernantes a lo largo de la historia, según la Editorial Alma.

En sus páginas se examinan tácticas y la influencia del terreno en el desarrollo de los enfrentamientos. Entre sus enseñanzas destacan frases como: “Si conoces al enemigo y a ti mismo, podrás librar cien batallas sin temer la derrota” y “Los guerreros victoriosos ganan primero y luego van a la guerra, mientras que los derrotados van primero a la guerra y después intentan ganar”.

Sun Tzu, filósofo de la antigua China. Foto: La Nación/GDA.

La vigencia de sus ideas radica en su capacidad de aplicarse más allá del campo de batalla, siendo útiles para abordar conflictos laborales y de diversa índole. Esto explica por qué su pensamiento continúa siendo tan influyente entre líderes políticos y empresariales.

Con información de La Nación/GDA