La lección de Séneca sobre la felicidad: "El hombre más feliz es aquel que depende menos de la felicidad"

La visión estoica de Séneca, centrada en la virtud y serenidad, llama a la reflexión sobre la felicidad y el bienestar de las personas, más aún en el contexto actual donde se vive bajo altos grados de estrés y ansiedad. El filósofo expresaba que: "El hombre más feliz es aquel que depende menos de la felicidad".

Esta frase, que se transmitió a lo largo de los siglos, sintetiza los ideales de Séneca, que con su visión estoica se apartaba del ritmo cotidiano para encontrar respuestas y llegar a un estado de plenitud y serenidad. Esta búsqueda se centraba en hallar ese equilibrio interior, a través de sus estudios que vacilaban entre la vida pública y la reflexión íntima.

Séneca, como uno de los pilares fundacionales del estoicismo romano, defendió que la felicidad se basaba en cultivar la virtud, la moderación, la ética personal y la autodisciplina como camino hacia una vida plena, con tranquilidad mental ante la adversidad. Sostenía que los bienes materiales podían deslumbrar y satisfacer placeres inmediatos, más estaban lejos de sostener un bienestar duradero. De ahí que insistiera en que la felicidad nace dentro del ser humano y no de los logros que pueda acumular.

Se generó un debate entorno a la coherencia de su pensamiento puesto que él acumulaba grandes riquezas y propiedades. No obstante, sus escritos defendían la austeridad, autonomía e independencia de todo aquello que puede perderse: "La verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada". Con esto ilustra que la serenidad surge cuando desaparece la obsesión por la abundancia.

Obras clave para entender el pensamiento de Séneca

Para entender cómo el filósofo comprende y se acerca al concepto de felicidad, dos textos resultan fundamentales: Cartas a Lucilio y De Brevitate Vitae. En esta última profundizó en que uno es el que decide si vivir una vida larga y valiosa, si emplea la sabiduría. Algunas de sus frases más célebres sobre este tema, como "la vida es larga si sabes cómo usarla" o "no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho", son expresiones que buscaban despertar la conciencia sobre el valor de cada día. De una forma casi poética, quería transmitir cómo se debe enfrentar el tiempo. La importancia de vivir sin miedo, de la contemplación y entrega absoluta cada día.

Mujer contemplando el mar Foto: Canva

Por lo tanto, la felicidad no es una cuestión basada en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de atravesarlas con equilibrio: “La vida es como una obra de teatro. No importa lo larga que sea, sino lo bien que se haya representado”. La felicidad se debe buscar en el interior humano y nunca en lo externo, en las obsesiones ni las posesiones.

También reflexionó sobre la brevedad de la vida, donde encontró la base de la plenitud en esa relación entre el conocimiento y la contemplación: “Cuando se vive cada día como el último, se vive sin miedo”. Así, Séneca buscaba conectar la serenidad interior con el arte, la investigación y la capacidad humana de buscar un sentido más profundo. Su visión de la vida nunca estuvo más vigente, con las rutinas aceleradas y cargadas que se viven hoy. Y es que lo que Séneca invita es, justamente, a repensar la forma de ver y percibir la vida, y encontrar el equilibrio y un estado de bienestar a pesar de las circunstancias.