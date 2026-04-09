Heráclito de Éfeso: el filósofo que explica por qué necesitamos el malestar para valorar el bienestar

A más de dos mil años de distancia, las ideas asociadas a Heráclito de Éfeso siguen ofreciendo una forma particular de comprender la realidad: no como algo fijo, sino como un proceso atravesado por cambios y tensiones constantes. Este pensador presocrático, nacido alrededor del 540 a. C., propuso una visión del mundo en la que todo está en transformación.

Su obra no llegó hasta la actualidad en forma de libro completo, sino a través de fragmentos citados por otros autores, lo que contribuyó a su fama de filósofo difícil de interpretar. En el centro de su planteo aparece una idea clave: nada permanece igual. La realidad, según Heráclito, está en movimiento continuo.

A esta noción se suma otra igualmente importante: la relación entre los opuestos. Para el filósofo, fenómenos como el cansancio y el descanso o el hambre y la saciedad no son independientes, sino que se explican mutuamente. Uno permite comprender al otro.

Mujer dibuja cara triste y cara feliz. Foto: Freepik.

En esa línea se inscribe una de sus frases más conocidas, que señala que la enfermedad hace apreciable la salud o que la fatiga da sentido al reposo. Lejos de glorificar el malestar, la idea apunta a mostrar cómo ciertas experiencias solo pueden entenderse en contraste con su contrario.

Aunque hoy algunas de sus citas circulan como mensajes motivacionales, su pensamiento responde a una reflexión más amplia sobre el orden del mundo. Heráclito introduce el concepto de logos, entendido como una especie de principio racional que organiza la realidad, aunque no siempre sea evidente para las personas.

Desde este enfoque, el bienestar no es un estado permanente ni aislado, sino algo que surge dentro de un sistema de alternancias. La vida humana estaría marcada por ciclos en los que cada experiencia adquiere sentido en relación con otras.

Hombre feliz al aire libre. Foto: Freepik.

Dentro de esta perspectiva, situaciones consideradas negativas —como el cansancio, el hambre o la enfermedad— no son solo obstáculos, sino también fuentes de información. Permiten reconocer límites, contrastes y equilibrios que, de otro modo, pasarían desapercibidos.

Así, la propuesta de Heráclito invita a pensar la experiencia no como una búsqueda de estabilidad absoluta, sino como un entramado dinámico donde los cambios y las tensiones forman parte esencial de la comprensión del mundo.

Con base en El Tiempo/GDA