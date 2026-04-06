Violencia adolescente: las señales previas que no vemos antes de una tragedia en las escuelas

El día 30 de marzo, un episodio de extrema violencia sacudió a la Escuela N° 40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Un adolescente de 15 años ingresó armado, dijo “sorpresa” y comenzó a disparar contra sus compañeros. Un estudiante de 13 años murió. Otros resultaron heridos.

El impacto es inmediato. La conmoción, inevitable. Pero hay preguntas que incomodan, (y que no deberíamos evitar): ¿de dónde saca un adolescente un arma? ¿Qué lo lleva a cruzar ese umbral? ¿Cuánta violencia tuvo que haber vivido, (o incorporado) antes de llegar a ese punto?

Desde la psicología clínica y la neuropsicología, estos hechos no irrumpen de manera espontánea. No son un “quiebre súbito” en una historia sin señales. Son la expresión extrema de un proceso que se fue gestando en silencio, muchas veces a la vista de todos, pero sin ser verdaderamente visto.

Lo que no se ve

El cerebro adolescente atraviesa una reorganización profunda. La corteza prefrontal, clave en la toma de decisiones, el control de impulsos y la anticipación de consecuencias, aún está en desarrollo. Al mismo tiempo, el sistema límbico, encargado de procesar las emociones, se encuentra hiperactivado. Esto genera

una combinación compleja: emociones intensas con menor capacidad de regulación.

Pero la biología, por sí sola, no alcanza para explicar la violencia.

La conducta siempre se construye en interacción con el entorno. Y hoy, ese entorno muchas veces está marcado por la fragilidad del sostén emocional en el ámbito familiar.

Violencia adolescente Freepik

No hablamos únicamente de situaciones de vulnerabilidad extrema. Hablamos también de hogares donde lo material puede estar cubierto, pero donde falta algo esencial: presencia emocional. Adultos desbordados, ausentes psíquicamente, que no logran ofrecer un espacio donde el adolescente pueda poner en palabras lo que le pasa.

Un adolescente necesita ser visto. Pero visto de verdad.

Necesita que alguien registre sus cambios, su enojo, su silencio. Que alguien pueda sostener preguntas incómodas sin apurarse a cerrarlas. Cuando eso no ocurre, lo que aparece es un vacío. Y el psiquismo no tolera bien el vacío: lo intenta llenar.

A veces ese llenado toma la forma de angustia, ansiedad, depresión. Otras veces, y esto es lo que más nos cuesta mirar, aparece como acción. Como acting out. Como pasaje al acto.

Actuar en lugar de simbolizar.

Cuando no hay palabras disponibles, el cuerpo y la conducta hablan. Y lo hacen de la forma que pueden, no

de la forma que quisiéramos.

En este punto, hay una dimensión que no puede quedar afuera: el bullying. La violencia entre pares no es un fenómeno menor ni una etapa inevitable de la adolescencia. Es una experiencia que puede erosionar profundamente la autoestima, generar aislamiento y cronificar el malestar psíquico. Un adolescente que es hostigado de forma sostenida no solo sufre: también puede quedar atrapado en una lógica donde la violencia se vuelve un lenguaje posible, ya sea hacia sí mismo o hacia otros. Por eso, la concientización no puede empezar cuando el problema aparece. Empieza en casa: en cómo se habla del otro, en cómo se gestionan los conflictos, en los límites que se ponen frente a la humillación y en la capacidad de los adultos de no minimizar estas situaciones.

Esto nos lleva a otra discusión incómoda pero necesaria: ¿alcanza con hablar del bullying o necesitamos herramientas concretas para intervenir? La respuesta es clara: no alcanza. Es imprescindible avanzar hacia marcos normativos y protocolos específicos dentro de las instituciones educativas que definan cómo detectar, cómo actuar y cómo acompañar estos casos. No para sancionar únicamente, sino para intervenir de manera temprana, sostenida y con criterios claros. Porque cuando cada escuela responde “como puede”, lo que falla no es solo el abordaje: falla la protección.

Entonces la pregunta no es solo qué pasó ese día en esa escuela. La pregunta es qué venía pasando antes. Qué historia emocional había detrás de ese adolescente. Qué nivel de desregulación, de frustración, de desconexión afectiva se fue acumulando.

Y también: ¿qué lugar ocupó la violencia en su vida?

Violencia adolescente Freepik

Violencia aprendida

Porque la violencia no aparece de la nada. Se aprende, se observa, se internaliza, se acumula. Puede estar en el hogar, en los vínculos, en el consumo de contenidos, en la forma en que se resuelven los conflictos cotidianos, en el trato que recibía de sus compañeros. Un adolescente expuesto de manera sostenida a la violencia puede empezar a percibirla como un lenguaje posible.

Esto no justifica. Pero explica. Y entender no es justificar: es la única forma de prevenir.

En este punto, la escuela también tiene un rol central. Es muchas veces el primer espacio donde las señales se hacen visibles: aislamiento, irritabilidad, cambios bruscos de conducta, dificultades vinculares, expresiones de enojo intenso o discursos violentos.

El problema no es la ausencia de señales. Es la lectura que hacemos de ellas.

Se las minimiza, se las patologiza rápidamente o se las sanciona sin comprender. Pero un adolescente que desborda no necesita solo un límite. Necesita una intervención que articule límite con sostén.

Desde la neuropsicología sabemos que la regulación emocional no se construye en soledad. Se aprende en vínculo. Un adolescente no se calma solo: necesita de otro que lo ayude a regular.

Por eso, cuando familia y escuela fallan en esa función, por acción o por omisión, el riesgo no es solo el malestar individual. Es la posibilidad de que ese malestar se transforme en acto.

Aceptar esto incomoda. Porque nos obliga a dejar de pensar estos hechos como excepcionales o ajenos. Nos enfrenta con la idea de que, muchas veces, hubo señales previas. Hubo oportunidades de intervenir que no se tomaron. Hubo algo que no se quiso ver o no se supo cómo ver.

Y también nos enfrenta con una realidad más amplia: estamos criando adolescentes en una cultura que sobreestimula lo inmediato y desatiende lo emocional. Donde hay acceso constante a información, pero poca elaboración. Donde el dolor muchas veces se anestesia en lugar de tramitarse.

No se trata de buscar culpables. Se trata de asumir responsabilidades.

La familia no puede delegar la construcción emocional. La escuela no puede desentenderse de lo subjetivo. Y como sociedad, no podemos seguir reaccionando solo cuando el síntoma estalla.

Porque cuando estalla, ya es tarde.

La prevención empieza mucho antes. Empieza en una conversación. En una pregunta sostenida. En un adulto que se detiene a escuchar incluso cuando no hay respuestas claras.

Empieza en animarnos a ver lo que incomoda.

Porque un adolescente contenido no es un adolescente sin conflicto. Es un adolescente que tiene dónde llevarlo. Y esa diferencia, aunque silenciosa, puede ser la que evite que una historia termine en tragedia.