¿Te sentís solo entre la gente? La razón psicológica que Carl Jung descubrió hace un siglo

Una de las reflexiones más citadas de Carl Jung vuelve a poner el foco en un fenómeno persistente: la soledad como consecuencia de la incapacidad de expresar lo esencial. Su planteamiento redefine este concepto desde una perspectiva de la psicología que continúa vigente.

El psiquiatra suizo Carl Jung, nacido en 1875 y considerado el fundador de la psicología analítica, dejó una interpretación de la soledad que sigue siendo objeto de análisis.

Jung afirmó: “La soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino por ser incapaz de comunicar las cosas que le parecen importantes a uno mismo o por sostener ciertas opiniones que otros consideran inadmisibles”. Esta idea sitúa el origen del aislamiento emocional en la incomunicación, más que en la falta de compañía.

La trayectoria de Jung estuvo marcada por su influencia en la comprensión del inconsciente, la identidad y la espiritualidad.

La soledad como experiencia interna

La soledad tiene efectos nocivos sobre la salud mental. Foto: Commons.

La reflexión sobre este fenómeno aparece en su autobiografía Recuerdos, sueños y reflexiones. En ese texto Jung escribió: “De niño me sentía solo, y todavía lo estoy, porque sé cosas y debo insinuar cosas de las que los demás, al parecer, no saben nada y, en su mayor parte, no quieren saber”. Con esta afirmación, introdujo la idea de que la soledad está vinculada a la dificultad de compartir experiencias profundas.

Estar solo no siempre es sinónimo de tristeza. Foto: Pexels.

El autor sostuvo que la desconexión emocional se produce cuando no es posible expresar ideas significativas o cuando estas no son aceptadas por el entorno. En ese sentido, la incomprensión social se convierte en un factor determinante del aislamiento.

También abordó la relación entre conocimiento y distancia social al señalar: “Si un hombre sabe más que los demás, se siente solo”, según la misma obra.

Jung matizó que la soledad no implica necesariamente aislamiento físico. “La soledad no es necesariamente incompatible con la compañía”, afirma.

Individualidad y conexión

Otro de los aspectos centrales en su pensamiento es la importancia de la individualidad en las relaciones humanas. “Porque nadie es más sensible a la compañía que el hombre solitario, y la compañía florece solo cuando cada individuo recuerda su individualidad y no se identifica con los demás”, señaló.