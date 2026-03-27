La psicología afirma que preferir la soledad a la vida social en el trabajo es propio de este tipo de personas

La soledad ya no se considera solo una emoción pasajera, sino un serio desafío para la salud pública. De acuerdo con un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de una de cada seis personas en el mundo atraviesa sentimientos constantes de aislamiento, y el fenómeno ya se describe como una “epidemia silenciosa". En el ámbito laboral también se pronuncia este efecto, y una reciente investigación de la Universitat de Barcelona (UB) halló que el 42 % de los españoles ha reconocido sentirse solo en el trabajo en algún momento.

Para agregar contexto a este descubrimiento, entre un 8 % y un 10 % dice sentir la soledad en el trabajo constantemente, según el portal español El Economista, que agrega que, aunque parezca una cifra menor, este fenómeno se ha detectado en varios rubros laborales.

Un vistazo más profundo a la soledad laboral

Este mismo medio destaca que la investigación de la UB arrojó que la coincidencia entre soledad en el trabajo y fuera del mismo es "bastante baja", lo que marca una clara división entre la vida laboral y la personal.

Por otro lado, añade que mientras algunas personas padecen la soledad, hay otras que la prefieren.

Qué significa sentir soledad en el trabajo

Sentir soledad en el ámbito laboral se asocia con la ausencia de vínculos genuinos con los compañeros y la sensación de no ser comprendido, incluido o valorado, según este portal. Mientras tanto, la elección de permanecer en solitario puede interpretarse como un recurso para marcar límites, proteger la energía propia o dividir el plano profesional del social.

La OMS establece una diferencia clave entre el aislamiento social y la soledad:



Aislamiento social: es la ausencia objetiva de contactos sociales suficientes.

Soledad: es la experiencia subjetiva de desconexión, el sufrimiento que surge de la brecha entre las relaciones que tenemos y las que deseamos.

Hombre comiendo solo. Foto: Freepik.

Esta distinción es vital, ya que es posible sentirse solo estando rodeado de gente, y explica por qué la soledad se ha erigido como un determinante social de la salud.

Qué dicen los psicólogos de las personas que prefieren estar solas en el trabajo

Las personas que prefieren estar solas en el espacio laboral tienen estas características comunes, indica El Economista:



Búsqueda de autonomía: prefieren organizarse a su manera, sin depender del trabajo en grupo.

Separación clara entre lo personal y lo laboral: procuran no mezclar ambos planos.

Tendencia a la introversión: recargan energía en soledad y pueden saturarse con demasiada interacción social.

Escasa necesidad de aprobación externa: no requieren validación del grupo para sentirse cómodos.

Autonomía emocional: saben estar solos sin que eso les genere malestar o sensación de aislamiento.

Enfoque en metas: dan prioridad a los resultados y al trabajo, dejando lo social en un segundo plano.

¿Cómo afecta la soledad al físico?

Desde una perspectiva biológica, la soledad desencadena un estrés crónico, liberando cortisol, activando el sistema nervioso simpático y generando inflamación persistente. Esto debilita el sistema inmunológico.

Soledad. Foto: Freepik.

En el plano conductual, tiende a llevar a una menor actividad física, una alimentación peor y al descuido de los cuidados médicos.