Por qué el filósofo Byung-Chul Han cree que refugiarse en casa es hoy el mayor acto de rebeldía posible

El pensador surcoreano Byung-Chul Han, radicado en Alemania y recientemente galardonado con el Premio princesa de Asturias de comunicación y humanidades 2025, ha dedicado su obra a desmantelar las dinámicas de la sociedad del siglo XXI. Para Han, no vivimos en un mundo de libertad, sino en una "sociedad del cansancio" donde el individuo se explota a sí mismo bajo la máscara del rendimiento y la autoexigencia constante.

Byung-Chul Han propone una forma de insurgencia silenciosa que choca de frente con el ritmo frenético de la era digital. Han sostiene que la comunicación ininterrumpida y la exposición constante han vaciado de contenido a la sociedad, dejando a la democracia en una posición vulnerable. En este escenario, la búsqueda de la felicidad se ha transformado en una "capitalización emocional" que termina por asfixiar al sujeto, generando una presión devastadora que deriva en los trastornos mentales más comunes de nuestra época.

El hogar como el último bastión de libertad

Para contrarrestar esta inercia, el filósofo plantea una solución que parece simple pero resulta radical: el retiro. "Quedarse en casa es la manera más lúcida de resistencia", afirmó recientemente en Oviedo al recibir el galardón. Para Han, el hogar no es un sitio de aislamiento social, sino un espacio donde el capitalismo no puede entrar con su odio al vacío y al silencio. En la ausencia de estímulos externos y en la renuncia al "hacer constante", el individuo puede recuperar la capacidad de pensar por sí mismo.

La trampa de la felicidad y el valor del dolor

Uno de los puntos más provocadores de su tesis es la crítica a la "obligación de ser feliz", a la que define como una nueva forma de dominación. Han advierte que, en el afán de eliminar cualquier rastro de negatividad, la sociedad ha intentado erradicar el dolor, olvidando que este es parte inseparable de una vida auténtica. Según el pensador, la felicidad solo es posible "en fragmentos" y requiere, necesariamente, de la aceptación del sufrimiento para sostenerse en el tiempo.