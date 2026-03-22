La regla de oro de Aristóteles para ser más sabio: por qué no siempre debemos decir todo lo que pensamos

“El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”. Esta frase del Siglo IV a.c. es una piedra angular de la prudencia aristotélica. En ella, Aristóteles desglosa la sabiduría en dos ejes: el filtro externo de la discreción y el filtro interno de la coherencia reflexiva. La prudencia, o phronesis (según el griego antiguo), guía al individuo a evaluar y pensar no solo la veracidad de lo que comunica, sino también las posibles consecuencias de sus declaraciones.

A partir de ambos ejes, se conjetura que no todo pensamiento requiere ser verbalizado, ya que muchos pueden resultar hirientes, inoportunos o innecesarios. De aquí el cuidado de las palabras y los momentos en los que es mejor callar. La responsabilidad intelectual lleva al “sabio” a someter sus ideas al examen de la razón, antes de emitir cualquier juicio, para garantizar que el discurso sea un reflejo preciso y útil de sus ideas.

En la red social Quora, el licenciado en Derecho Eduardo Landa vincula la sabiduría con la experiencia práctica: el “sabio” transmite conocimientos profundos a quienes podrían no comprenderlos plenamente. A su vez, el osteópata Francisco Montero explica que la sabiduría reside en prever cómo reaccionará el otro; es una estrategia para mantener la buena reputación y la paz en la conversación.

¿Quién fue Aristóteles?

Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira. Fue una figura central de la filosofía helenística, con una trayectoria marcada por una curiosidad insaciable que lo llevó a ser calificado como un polímata —término que National Geographic atribuye a quienes dominan diversas disciplinas—. Hijo de Nicómaco, médico de la corte real de Macedonia, creció en un entorno donde la observación científica era el modelo básico del aprendizaje. A los 17 años se trasladó a Atenas para integrarse a la Academia de Platón, donde permaneció dos décadas. Sin embargo, ese espíritu de "polímata" lo llevó a distanciarse del idealismo de su maestro. Aristóteles prefirió enfocarse en el mundo tangible, sentando las bases de la biología y la lógica de causa-efecto que rigen hasta hoy.

Escultura de Aristóteles Foto: Canva

Problemas con la Academia y la fundación del Liceo

Tras la muerte de Platón, su condición de extranjero le impidió dirigir la Academia, lo que marcó el inicio de su etapa más influyente fuera de Atenas. Fue convocado por el rey Filipo II de Macedonia para una tarea titánica: la educación de su hijo, Alejandro Magno. Según registros de la World History Encyclopedia, Aristóteles moldeó el carácter del futuro conquistador, inculcándole un profundo interés por la ciencia y las artes. A su regreso a Atenas en el 335 a.C., fundó el Liceo, su propia institución, donde impartía lecciones mientras caminaba, dando origen a la célebre escuela peripatética.

Un final en el exilio para proteger la filosofía

Los últimos años del filósofo estuvieron teñidos por la inestabilidad política. Tras la muerte de Alejandro Magno, el sentimiento antimacedonio en Atenas lo puso en la mira y fue acusado de impiedad. Para evitar un destino similar al de Sócrates, Aristóteles se exilió en Calcis, donde murió en el año 322 a.C. Dejó un legado monumental en ética, política y metafísica que, siglos después, se consolidaría como el pilar fundamental de la teología judía, cristiana e islámica, y el pensamiento crítico moderno.

Con información de La Nación/GDA