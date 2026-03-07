Epicuro y la felicidad: la reflexión del filósofo que cuestiona la idea moderna de abundancia

En un contexto marcado por la ansiedad, la hiperexigencia y el consumo constante, la reflexión de Epicuro sobre la felicidad vuelve a resonar con fuerza. El filósofo griego dejó una frase que, más de dos mil años después, sigue invitando a repensar el significado de la abundancia: no depende tanto de lo que se posee, sino de la capacidad de disfrutar lo que se tiene.

Epicuro de Samos, uno de los pensadores más influyentes de la filosofía helenística, propuso una forma de vida basada en el equilibrio y el placer moderado. En lugar de perseguir la acumulación de bienes, defendía una existencia orientada a la tranquilidad interior y al cultivo de vínculos significativos.

La búsqueda de la ataraxia: la calma como forma de felicidad

En el centro de la filosofía de Epicuro aparece el concepto de ataraxia, que refiere a un estado de serenidad mental libre de miedos y perturbaciones. Para el pensador, la verdadera felicidad se alcanza cuando se logra reducir el dolor físico —lo que llamaba aponía— y se disipan las angustias del espíritu.

Contrario a la imagen popular que suele asociar el epicureísmo con el exceso o el lujo, su propuesta estaba lejos de la indulgencia desmedida. Epicuro defendía un placer simple, autosuficiente y consciente, basado en satisfacer necesidades básicas sin caer en deseos ilimitados.

El Jardín: una comunidad que rompía con las normas de su tiempo

Sus ideas no quedaron solo en el plano teórico. Epicuro fundó una comunidad filosófica conocida como El Jardín, ubicada en las afueras de Atenas. Allí convivían hombres y mujeres, e incluso personas esclavizadas, algo poco habitual para la época.

En ese espacio se practicaba una forma de vida donde la amistad, la reflexión y la vida sencilla ocupaban un lugar central. La riqueza no se medía por los bienes acumulados, sino por la calidad de los vínculos y la posibilidad de pensar juntos sobre el sentido de la vida.

Para Epicuro, la felicidad podía encontrarse en cosas tan simples como compartir una conversación, disfrutar la sombra de un árbol o saborear un pedazo de pan. Lo importante era vivir esos momentos con atención y consciencia.

Mujer pensando. Foto: Freepik.

Una filosofía que vuelve a cobrar sentido hoy

La vigencia del pensamiento epicúreo se explica, en parte, por su crítica a la ambición desmedida. Epicuro sostenía que muchos sufrimientos humanos surgen de deseos artificiales que nunca se terminan de satisfacer.

Desde esta perspectiva, el bienestar no depende del azar ni de la riqueza material, sino de la capacidad de gestionar los deseos y expectativas. Al reducir las necesidades superfluas, la persona recupera cierto control sobre su propia sensación de satisfacción.

Hombre feliz al aire libre. Foto: Freepik.

El legado de una vida sencilla

Epicuro llevó sus ideas a la práctica con una vida austera y coherente con su filosofía. Creía que aprender a disfrutar de lo simple podía ser una respuesta frente a la incertidumbre política, social o personal.

Al liberar al ser humano del miedo a la muerte y de la obsesión por acumular, su pensamiento propone una forma distinta de entender la felicidad y la abundancia: no como algo que se mide en bienes, sino como una actitud frente a la vida.

Más de dos mil años después, su mensaje mantiene una sorprendente actualidad. En medio del ruido del mundo moderno, la filosofía epicúrea invita a detenerse y a recordar que, muchas veces, la verdadera riqueza está en aquello que aprendemos a valorar.

En base a El Tiempo/GDA