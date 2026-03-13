¿Por qué no somos felices? El truco de Schopenhauer para dejar de perseguir la zanahoria y vivir mejor

El filósofo alemán Arthur Schopenhauer es recordado por una mirada poco optimista sobre la existencia humana. Sin embargo, dentro de ese enfoque pesimista desarrolló una idea particular sobre la felicidad: más que buscar placer constante, lo sensato sería intentar reducir el sufrimiento en la vida cotidiana. Esta perspectiva contrasta con muchas corrientes actuales que presentan la felicidad como un estado permanente al que se puede acceder si se cumplen determinados objetivos.

En la filosofía de Arthur Schopenhauer, la voluntad —esa fuerza interna que impulsa a querer siempre algo más— es una de las principales fuentes de sufrimiento. Cuando una persona alcanza aquello que anhelaba, la satisfacción suele ser breve y pronto aparece un nuevo deseo.

Por eso el filósofo advertía que pensar el mundo como un lugar diseñado para la plenitud es un error. Según su visión, la vida se parece más a un escenario en el que el dolor y la incomodidad son inevitables, y donde el objetivo razonable no es acumular placeres, sino disminuir las experiencias que generan malestar.

Mujer triste Foto: Freepik

Schopenhauer observó que muchas personas organizan su vida alrededor de metas que prometen felicidad futura: un logro profesional, una compra importante o determinado reconocimiento social. Sin embargo, una vez alcanzados esos objetivos, la sensación de satisfacción rara vez perdura.

Este mecanismo genera un círculo difícil de romper: cada logro da paso a una nueva aspiración. Para ilustrarlo, el pensador comparaba ese comportamiento con un animal que avanza constantemente tras una recompensa que nunca llega a alcanzar, como el burro que persigue una zanahoria colgada frente a él.

A partir de esta lógica, Schopenhauer proponía una forma diferente de evaluar el bienestar. En lugar de preguntarse qué produce placer, sugería identificar qué situaciones reducen la incomodidad o la angustia. Según su planteamiento, disfrutar de los pequeños momentos de la vida solo es posible cuando la persona se encuentra en equilibrio consigo misma. De lo contrario, incluso las experiencias más agradables pueden quedar opacadas por una preocupación, un malestar físico o una inquietud persistente.

El filósofo recurría a un ejemplo sencillo: alguien puede estar viviendo una situación placentera, pero si tiene un dolor intenso —como una muela inflamada o una herida— le resultará imposible disfrutar del momento.

Mujer medita en silencio. Foto: Freepik.

La felicidad en lo cotidiano

Otra de las ideas que cuestionaba Arthur Schopenhauer era la tendencia a comparar la propia vida con la de los demás. Pensamientos como “si tuviera lo que tiene otra persona sería feliz” reflejan, según él, una ilusión que alimenta la insatisfacción.

Sus reflexiones sobre el bienestar quedaron reunidas en el libro Aforismos sobre el arte de vivir, publicado en 1851. Aunque el autor lo consideraba un texto secundario dentro de su obra, con el tiempo se convirtió en uno de los más leídos.

El pensamiento de Schopenhauer también dejó huella en figuras posteriores como Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Thomas Mann, Sigmund Freud y Carl Jung, quienes retomaron o discutieron algunas de sus ideas.

En conjunto, su propuesta ofrece una conclusión poco habitual en los discursos sobre bienestar: la felicidad no se alcanza persiguiéndola directamente, sino reduciendo aquello que perturba la vida diaria. Cuando el malestar disminuye, la tranquilidad aparece casi como un efecto secundario.

Con base en El Tiempo/GDA