¿Amor o costumbre? Las conductas "invisibles" que desgastan tu relación sin que te des cuenta

Para que una relación de pareja funcione a largo plazo, no alcanza con la atracción inicial ni con la intensidad emocional de los primeros meses. Factores como la confianza, el respeto, la comunicación y los límites claros son pilares esenciales para construir una relación saludable. Cuando estos elementos faltan, el entusiasmo inicial puede transformarse con rapidez en incertidumbre, conflictos o desgaste emocional.

Según explicó la psicóloga Silvia Severino, ciertas conductas problemáticas en la pareja suelen pasar inadvertidas al comienzo, ya que a menudo se confunden con espontaneidad, carácter fuerte o incluso con sentido del humor. Sin embargo, con el tiempo estas actitudes pueden generar dinámicas de malestar que terminan afectando la estabilidad de la relación.

Uno de los aspectos que la especialista destaca es la falta de límites en el entorno social. Tener amistades no es un problema en sí mismo, pero la situación cambia cuando se toleran insinuaciones, coqueteos o comportamientos ambiguos que generan inseguridad en la pareja. La ausencia de límites claros en la relación puede convertirse en una fuente constante de tensión y desconfianza.

Otro punto señalado por la psicóloga es la búsqueda constante de validación externa. En la era de las redes sociales, la línea entre compartir contenido y depender de la aprobación social puede volverse difusa. “Cuando la autoestima depende exclusivamente de comentarios, likes o atención externa, la relación de pareja puede quedar relegada frente a esa necesidad permanente de reconocimiento”, afirma la experta.

Severino también advierte sobre las faltas de respeto en la pareja que suelen disfrazarse de humor. “Los comentarios sarcásticos, las bromas hirientes o las humillaciones encubiertas pueden parecer inofensivas al principio, pero cuando se repiten terminan erosionando la autoestima y generan una dinámica desigual en la relación”.

El pasado emocional no resuelto es otro de los factores que pueden generar conflictos de pareja. Experiencias anteriores, como relaciones fallidas o heridas emocionales sin sanar, influyen muchas veces en los vínculos actuales. “Cuando el duelo emocional no se procesa adecuadamente, la nueva pareja puede convertirse en un refugio temporal más que en un proyecto de vida compartido”.

La psicóloga también menciona la tendencia a victimizarse constantemente y evitar asumir responsabilidades. En una relación sana, ambas personas reconocen errores, dialogan y buscan mejorar el vínculo. “Cuando alguien permanece en el rol de víctima, cualquier conflicto se interpreta como un ataque externo y se bloquea la posibilidad de crecimiento en pareja”.

Finalmente, Severino subraya la importancia de establecer límites personales. Para la especialista, poner límites en la pareja no significa controlar al otro, sino proteger el bienestar emocional propio. Cuando cualquier límite se interpreta como una imposición, se genera una dinámica desequilibrada, en la que una persona cede constantemente mientras la otra evita asumir compromisos. En ese sentido, la psicóloga concluye que el respeto en la relación no es algo que deba darse por garantizado. Por el contrario, se construye todos los días a través de gestos, palabras y coherencia emocional. “Cuando ese respeto se deteriora, reconstruir la relación puede resultar muy difícil e incluso, en muchos casos, imposible”.