Sigmund Freud, neurólogo: "La intención de que el hombre debe ser feliz no está en el plan de la creación"

El neurólogo Sigmund Freud permanece vigente en la época actual por una conocida reflexión sobre el bienestar humano: "La intención de que el hombre debe ser feliz no está en el plan de la creación". Esta cita que se le atribuye al fundador del psicoanálisis sigue siendo útil para entender el razonamiento del pensador nacido en el imperio austríaco.

Ante el estrés y la ansiedad propios de la vida moderna, numerosas personas procuran entender el razonamiento del padre del psicoanálisis sobre la felicidad. Debido a ello, las enseñanzas de Freud siguen siendo útiles.

Freud (1856-1939) fue un neurólogo, considerado el creador del psicoanálisis y una de las figuras intelectuales más grandes del siglo pasado. Un concepto principal de Freud es que la felicidad es parcial y episódica, escribe la psicoanalista Silvia Ons para la Asociación Psicoanalítica de la Ciudad de Buenos Aires, agregando que la misma es "intempestiva y nunca continua" y "amante de los contrastes".

La visión de Freud sobre la felicidad

Freud sostenía la idea de que la felicidad es una construcción social, indica el portal Psicología y Mente, y que la ignorancia puede hacer falsamente feliz a una persona.

"Lo que en sentido estricto se llama 'felicidad' corresponde a la satisfacción más bien repentina de necesidades retenidas, con alto grado de éxtasis, y por su propia naturaleza sólo es posible como un fenómeno episódico", esgrimía Freud, según cita Ons.

Según esta interpretación, la felicidad freudiana considera que el altibajo es parte de la felicidad al entender que ésta desaparecería ante la ausencia de momentos infelices, por lo que "el hombre siempre eufórico sería el hombre infeliz".

Sigmund Freud.

A su vez, para Freud, la presión por experimentar placer constante dificulta la convivencia entre los géneros, pues genera intolerancia ante momentos de menor alegría o la disminución de la pasión inicial. Es decir, la interminable demanda de felicidad termina haciendo a una persona más infeliz.

El principio del placer de Freud

El placer es un concepto que aparece en la teoría psicoanalítica de la personalidad de Freud, quien consideraba que existen fuerzas opuestas que mitigan los impulsos más primitivos de una persona en la búsqueda de maximizar el placer y evitar el dolor, según el portal especializado Very Well Mind.

Según Freud, el principio del placer es la fuerza que impulsa la parte de la personalidad conocida como "el ello", indica el medio citado, explicando que se trata del instinto más básico y animal que nos acompaña desde el nacimiento y nos lleva a querer satisfacer nuestros deseos.

Cerebro humano. Foto: IA de Freepik.

Con el crecimiento de una persona, se desarrolla el ego para controlar estos impulsos de obtener satisfacción inmediata. Esa moderación que aplica el ego opera sobre lo que Freud denominó el principio de realidad. El ego se centra en la realidad y busca satisfacer los deseos del ello de manera que sean compatibles con el entorno y aceptables en el mundo real.