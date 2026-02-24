Friedrich Nietzsche, filósofo: "Buscar la felicidad en la fe es no querer buscar la verdad"
El pensador mantiene su relevancia en la actualidad por sus reflexiones filosóficas sobre la verdadera felicidad, un concepto que se aplica a la vida moderna por su importancia para el bienestar humano.
El filósofo Friedrich Nietzsche se mantiene relevante en la contemporaneidad debido a una célebre reflexión acerca del bienestar humano: "Buscar la felicidad en la fe es no querer buscar la verdad". Esta cita sirve para tener una comprensión general de la línea de razonamiento de este pensador nacido en Alemania.
Con el estrés y la ansiedad que provoca la vida moderna, son muchas las personas que buscan entender la filosofía nihilista como una herramienta para preservar la felicidad. Debido a ello, las enseñanzas de Nietzsche siguen siendo útiles.
Nietzsche (1844-1900) fue un filósofo, ensayista y poeta asociado frecuentemente con el nihilismo. Un argumento central de Nietzsche es que sus efectos destruirían todas las convicciones morales, religiosas y metafísicas y provocando la crisis más grande de la historia de la humanidad, según la Enciclopedia de Filosofía en Internet de la Universidad de Tennessee en Martin.
Nietzsche argumentó que la fe no es algo que se pueda medir ni responde a la verdad, según el sitio Psicología y Mente.
La visión de Nietzsche sobre la felicidad
Una de las frases célebres de Nietzsche, surgida de su obra Ecce Homo, es: "La felicidad de mi existencia, tal vez su carácter único, se debe a su fatalidad". Con este planteo, el filósofo argumenta que no existe la felicidad sin la tristeza como no existe el placer sin dolor, según la interpretación del sitio Lecturas. Por el contrario, para Nietzsche, el sufrimiento, a pesar de que es algo que busca ser evitado por muchas personas, puede ser una fuente de sabiduría.
La manera de lograr que el sufrimiento fortalezca a las personas, según Nietzsche, está relacionada a la actitud con la que se enfrente al mismo, según el portal previamente citado.
La fórmula de Nietzsche sobre la sabiduría
El mismo portal, Lecturas, detalla los pasos que marca Nietzsche para convertir el sufrimiento en una oportunidad de aprender:
- Moderar el deseo
- Percibir a la adversidad como una oportunidad
- Utilizar el pensamiento crítico para seleccionar lo que le sirve a una persona y dejar fuera lo que no
- No ver a la soledad como un problema
- Evitar la prisa y reflexionar con calma ante estímulos
- Asumir nuestro destino y abrazarlo
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